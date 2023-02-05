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賴清德參拜台南鹽水武廟　大讚蜂炮及月津港燈節越辦越好

▲台南市長黃偉哲，元宵節陪同副總統賴清德前往鹽水武廟參拜，除了祝福鹽水蜂炮圓滿成功外，也祈求肆虐3年的疫情退散、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，元宵節陪同副總統賴清德前往鹽水武廟參拜，除了祝福鹽水蜂炮圓滿成功外，也祈求肆虐3年的疫情退散、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆正月15日元宵節，台南市長黃偉哲5日陪同副總統賴清德前往鹽水武廟參拜，除了祝福鹽水蜂炮圓滿成功外，也祈求肆虐3年的疫情退散、國泰民安。

▲台南市長黃偉哲，元宵節陪同副總統賴清德前往鹽水武廟參拜，除了祝福鹽水蜂炮圓滿成功外，也祈求肆虐3年的疫情退散、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參拜結束後，賴清德副總統及黃偉哲市長等人，隨即在武廟前發送兔年平安紅包，與現場民眾互動熱烈。包括立委賴惠員，議員王宣貿、沈家鳳、陳秋宏、李宗翰等民代也到場參拜為台灣祈福。

▲台南市長黃偉哲，元宵節陪同副總統賴清德前往鹽水武廟參拜，除了祝福鹽水蜂炮圓滿成功外，也祈求肆虐3年的疫情退散、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德表示，特別要趁元宵節鹽水蜂炮期間來參拜，祈求關聖帝君護佑今年活動平安順利、台灣疫情早日結束、國泰民安、風調雨順。他感謝鹽水地區各大廟宇及地方民代與士紳，與市府共同推動鹽水蜂炮。也特別欣慰黃偉哲市長帶領團隊，一棒接一棒，讓蜂炮活動日益盛大，過去有「北天燈，南蜂炮」之稱的鹽水蜂炮，不再只是宗教及民俗文化活動，更將觀光及在地產業都納入，為地方帶來繁榮發展，古稱「一府二鹿三艋舺四月津」的月津港，變成全國知名。

▲台南市長黃偉哲，元宵節陪同副總統賴清德前往鹽水武廟參拜，除了祝福鹽水蜂炮圓滿成功外，也祈求肆虐3年的疫情退散、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲，元宵節陪同副總統賴清德前往鹽水武廟參拜，除了祝福鹽水蜂炮圓滿成功外，也祈求肆虐3年的疫情退散、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴清德也表示，這次回來鹽水特別想參觀一下月津港燈節，感謝黃偉哲市長率領市府團隊持續推動，讓月津港燈節越辦越盛大，參觀人數也一年比一年多，甚至成為元宵節的標竿活動。

▲台南市長黃偉哲，元宵節陪同副總統賴清德前往鹽水武廟參拜，除了祝福鹽水蜂炮圓滿成功外，也祈求肆虐3年的疫情退散、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，很高興賴副總統回到台南，相信老市長也感受到鹽水鄉親的熱情；他說，副總統這次來鹽水武廟參拜，除了拜訪鄉親，最重要的就是祈求台灣國泰民安、風調雨順、台南市運昌榮、市民平安幸福。

▲台南市長黃偉哲，元宵節陪同副總統賴清德前往鹽水武廟參拜，除了祝福鹽水蜂炮圓滿成功外，也祈求肆虐3年的疫情退散、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲，元宵節陪同副總統賴清德前往鹽水武廟參拜，除了祝福鹽水蜂炮圓滿成功外，也祈求肆虐3年的疫情退散、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長陪同賴清德副總統到月津港燈節園區，及前往月之美術館等參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在發完兔年紅包以後，黃偉哲陪同賴副總統到月津港燈節園區參觀，首站到了永成戲院門口與兔子裝置藝術合影，並由副市長葉澤山介紹相關歷史，隨後到燈區參觀並與現場民眾合影留念。

▲台南市長黃偉哲，元宵節陪同副總統賴清德前往鹽水武廟參拜，除了祝福鹽水蜂炮圓滿成功外，也祈求肆虐3年的疫情退散、國泰民安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鹽水區公所表示，月津港燈節今年以「城裡的月光」為策展主題，4大燈區集結50組藝術團隊的75組藝術作品，讓人驚呼連連，而除了水岸邊的燈節外，在老街巷弄裡的月之美術館也不容錯過，透過分布在6條街區巷弄及老屋空間的美麗的燈飾，也是不容錯過的拍照打卡據點，歡迎全國的民眾把握剩下的展期，來鹽水小鎮體驗除了刺激精彩的蜂炮外，另一種璀璨炫麗的燈光饗宴。

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