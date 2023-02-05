潘孟安推銷《紅色鋼鐵人》自傳　爆炸頭舊照曝：農曆七月可避邪

▲潘孟安今天參加《紅色鋼鐵人》首場簽書會，自嘲年輕時的造型「可以避邪」。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣前縣長潘孟安卸任後回歸民間，5日下午在台北國際書展舉辦《紅色鋼鐵人潘孟安》首場簽書會，他笑說，感謝「兄弟」行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲相挺，他在公務生涯中扮演「紅色鋼鐵人」，負責拴緊螺絲，這本書紀錄很多自己看了「嚇一跳」的照片，例如留爆炸頭髮型，「農曆七月一定要買，因為可以避邪！」

潘孟安今天舉辦首場簽書會，包括鄭文燦、史哲、退輔會副主委李文忠、立委沈發惠、前立委余宛如等人都到場相挺。潘孟安笑說，鄭文燦與他是幾十年的兄弟，情感上是非常好的政治夥伴，在公務倫理上必須尊重副院長，政務要強，選務才能更強，彼此將合作無間。

鄭文燦受訪時則說，要當屏東縣長需要有過人的體力，潘孟安任內讓「我屏東我驕傲」產生巨大的熱情，凸顯從政背後那份動力其實蠻重要的，「紅色鋼鐵人」這個書名取得不錯，他肯定潘孟安對於土地和城市的熱情從未改變。

此外，針對書籍內容，潘孟安會前接受媒體聯訪笑說，紅色雖然在光譜上有不同解讀，但就自己的記憶裡，紅色代表熱情、熱血，尤其2019年台灣燈會屏東縣展現熱情、熱血、溫柔的一面，穿著類似「打火兄弟」的紅色背心，代表隨時要面對很多的挑戰，他也用這個來形塑自己成長的過程。

潘孟安說，「鋼鐵」代表每個人在任何職場都要經過淬煉，每個職業類別都是各自家庭的「鋼鐵人」，也都是台灣社會的鋼鐵人，而自己在公務生涯中，是「紅色鋼鐵人」，負責拴螺絲，也是一個小螺絲釘。

潘孟安笑稱，《紅色鋼鐵人潘孟安》這本書有很多自己看了都嚇一跳的照片，「這個農曆七月一定要買，因為可以避邪」，裡面內容紀錄很精彩的兒時記憶，包括他留爆炸頭等照片，值得大家一看。

媒體亦詢問，潘孟安沒有入閣的原因是什麼？潘說，他從選舉前就給自己一個定位，必須要好好休息一下，不管是自己或家人的身體狀況，同時也希望沈潛一陣子，政務、黨務各有需求，很多工作必須分進合擊，「也讓我好好做一下唱遊詩人吧！」

值得一提的是，潘孟安也透過《紅色鋼鐵人潘孟安》一書表明心志，他撰文寫道，「我憧憬退休後，解甲歸田，回故鄉買塊地，蓋一棟平房，只要提到這樣的未來，身邊的人都說我是在『說魍嘎』，其實我是認真的，但，為何大家都不懂我的明白。卸下公職後，最盼疫情退去，買張機票直奔日本，在沒有人認識或找得到的地方，好好的耍廢，睡到自然醒，其他的事，就等把這些年不足的睡眠先補滿再說。」