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塔台出包！貨機降落赫見跑道還有客機　機長緊急拉升驚險掠過頭頂

記者葉睿涵／綜合報導

美國近一個月來頻頻傳出飛行事故，德州的奧斯汀-伯格斯特國際機場（AUS）在當地4日就因為塔台搞了烏龍，導致一架聯邦快遞（FedEx）貨機差點與西南航空（Southwest Airlines）的客機相撞，所幸聯邦快遞的機長眼明手快，迅速拉起飛機，才避免了一場悲劇發生。

綜合美媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）透露，這起事件發生於當地4日早上6時40分左右。當時，聯邦快遞一架波音767的貨機在機場幾英里外獲得了塔台降落的允許，於是便下降到150英尺的高度，徑直往預定的18號跑道上飛去。不料，航管人員同一時間又批准了西南航空另一架客機在同一個跑道上起飛，一場飛行事故眼看就要爆發。

▲▼西南航空。（圖／CFP）

▲美國4日因機場塔台搞烏龍，差點害西南航空一架客機與聯邦快遞的貨機發生擦撞事故。（示意圖／CFP）

幸運的是，聯邦快遞準備降落時，敏銳地察覺到自己與西南航空正在同一個跑道同時起降，2架機可能會在空中相撞，於是果斷停止著陸並迅速爬升，驚險地掠過西南航空上方，這才免去了一場恐怖意外的發生。網上消息透露，2架班機中間的高度差只有區區40到80英尺，以至於聯邦快遞在緊急升高時，差點碰到西南航空的尾翼。

聯邦快遞的貨機在空中不斷盤旋至西南航空的客機安全起飛後，才在當地早上6時51分順利降落。美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，當局目前還不清楚造成這起事故的原因為何，不過這起意外可能涉及了入侵跑道事件，因此NTSB目前正和FAA一起對此展開調查。

聯邦快遞發言人戴維斯（Shannon Davis）透露，貨機在這場小插曲後已安全落地。至於奧斯汀-伯格斯特國際機場則指出，他們將配合FAA與相關單位的調查。這已是美國步入2023年來第2次有飛機差點在跑道上相撞。

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