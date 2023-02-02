藍學者憂「麥卡錫訪台」恐釀中共軍演　他曝3大意義：國安團隊要注意

▲美國眾議院議長麥卡錫。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McMarthy）傳出今春訪台，引來北京警告「勿重蹈前任眾院議長裴洛西訪台覆轍」，藍營學者憂心，中國可能提早軍演，達到阻擋訪台目的。對此，民進黨立委許智傑2日表示，麥卡錫訪台有3大意義，更是肯定蔡政府外交表現，至於中共想製造事端，國安團隊都會隨時注意，避免影響國人安全。

根據《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner），麥卡錫1日前往白宮，與總統拜登討論國債問題，眾院共和黨人官方推特帳號分享這段採訪畫面，可見他會後受訪時被問及中國警告他不要訪台一事，他對此馬上回答，「我不認為中國可以命令我何時何地能去哪裡。」

去年8月時任眾院議長裴洛西來台後，中共以大規模軍演作為回應，導致台海局勢緊張。麥卡錫當時就公開呼籲裴洛西訪台，更稱未來若當選議長有意來訪。若台灣行成真，他將成為繼金瑞契（Newt Gingrich）、裴洛西過後，1997年以來第3位訪台的美國國會議長。

有藍營學者憂心，中國可能會提早軍演，達到阻擋訪台的目的。前立委郭正亮也點出，麥卡錫訪台如果真的在台灣舉行聽證會，對兩岸衝擊最大。

許智傑表示，麥卡錫若繼裴洛西之後訪台將有3大意義：第一、支持台灣是美國跨黨派國策，第二、台美關係的重要性十足，第三、肯定蔡政府的外交表現。

許智傑指出，中共一定會想製造事端提早軍演也是有可能，所以新內閣及國安團隊都要隨時注意中共的動態，避免影響國人安全，同時美日台韓民主同盟，也要一起呼籲中共不該干涉台灣交朋友，避免中共片面破壞亞太的區域和平。