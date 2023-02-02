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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「法院就是認證陳建仁抄襲」！　王鴻薇轟：民進黨要對幹法院？

▲▼陳建仁拜會立法院各黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新任行政院長陳建仁和新內閣團隊上正式上任，但新內閣名單爭議也遭到藍白陣營連番砲轟。國民黨立委王鴻薇今（2）日表示，過去陳建仁自己曾經因為投稿Cancer期刊，別人說他涉嫌抄襲憤而提告，結果卻是「法院認證」陳建仁敗訴，難道民進黨繼為林智堅對幹台大，還想要為陳建仁對幹中華民國法院嗎？

王鴻薇指出，陳建仁過去涉及抄襲爭議，可以說除了他自己本人以外，所有人都幫他護航，但是為什麼，陳建仁對此從來都不正面回應？王進一步說，事實上，過去陳建仁自己曾經因為投稿Cancer期刊，別人說他涉嫌抄襲，憤而提告，結果卻是「法院認證」陳建仁敗訴。

王鴻薇說，根據台北地院2008年1月31日判決文指出，「國科會主委自己是論文抄襲案的主角之內容，其學術倫理委員會對中興大學的倫理案大開鍘刀，祭出停權多年之處分，卻對主委涉案不敢聞問。」之文字內容顯有依據，並非憑空杜撰。

最後，王鴻薇強調， 抄錄不當就是涉及抄襲，自己要呼籲這些民進黨側翼、網軍以及陳建仁本人，對於過去經過國外雜誌編輯指正、學校學倫會判定、法院認證的抄襲，不必再繼續逞這種口舌之快，難道民進黨繼為林智堅對幹台大，還想要為陳建仁對幹中華民國法院嗎？

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