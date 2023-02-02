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快訊／曹興誠公開「新加坡國籍放棄證明書」　怒控5人惡意誹謗

▲▼曹興誠記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲聯電前董事長曹興誠去年宣布捐款30億元資助國防安全，並出示恢復中國民國國籍領取的身分證放大樣張。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

聯電創辦人曹興誠去年宣布要捐出30億來加強台灣國防，提出放棄新加坡國籍、回復中華民國籍一事。對此，曹興誠2日晚間PO出新加坡國籍放棄證明書證明，並指控盧秀芳、吳子嘉、介文汲、徐巧芯、孫大千等人在政論節目「盧秀芳辣晚報」上集體操作惡意誹謗。

曹興誠全文如下：

今天接到新加坡駐台辦事處通知，放棄國籍證明書下來了。於是前去領出，如圖所示。

要放棄國籍，首先有一些前置作業，然後提出書面申請，經過審核後才能取得證書。

這個過程需要幾個月的時間。有些品行低劣的人，明知放棄國籍需要時間，卻趁著我還沒拿到證明之前，對我進行惡意攻擊、誹謗。

我們看去年九月11、12日中天的「盧秀芳辣晚報」，就連續用了兩天的時間，找來了吳子嘉、介文汲、徐巧芯、孫大千等人，來集體操作這個惡意誹謗。

吳子嘉膽子大，首先發難。他說他保證當時我還沒放棄新加坡國籍。接著他就無厘頭地跳接說：「兩岸如果發生戰事，曹興誠會第一個落跑」。

在這裡他很奸巧地把「還沒完成手續」扭曲暗示成「曹興誠放棄國籍是騙人的」，接下來就赤裸裸的造謠，說我會第一個落跑。

介文汲也很可笑。一方面吹噓他的外交官知識，說放棄國籍程序很複雜（表示他明知我不可能九月初宣布放棄國籍，立即就能拿到證明）；一方面卻說，我們要曹興誠拿出放棄國籍證明，他一直不回應，所以曹興誠涉及詐欺。
我們同時也看到，在盧秀芳加油加醬不斷帶領之下，徐巧芯和孫大千接下去不停地以不實資訊，對黑熊學院進行了大量的扭曲、醜化、嘲笑、攻擊。

▼曹興誠貼出新加坡國籍放棄證明書。（圖／翻攝曹興誠臉書）

▲▼曹興誠公開「新加坡國籍放棄證明書」。（圖／翻攝曹興誠臉書）

今天回顧「盧秀芳辣晚報」的播出內容，我沒有生氣，不過確實覺得有些悲哀。

從十八世紀到今天，人類文明所以有驚天的大進步，主要是因為有啟蒙運動。啟蒙運動第一個強調的就是理性。所謂理性，就是尊重事實、證據，能運用嚴密的邏輯，推導出正確的因果關係。

活在今天的人，如果不尊重理性，不尊重證據和邏輯，反而故意扭曲事實，惡意誤導社會、侮辱他人，就不配稱之為文明人，甚至不配享用現代文明帶來的種種舒適和便利。

臺灣進到了21世紀，社會上還有這麼多缺乏文明教養的野蠻人，是一大憾事。而這些野蠻人可以在媒體上大放厥詞，甚至還有眾多粉絲不明就裏地支持他們；實在可悲。

我們最近看到同樣一批人，又在炒作我捐錢的問題。他們明明知道，抗共保台、建立共識，需要程序和時間，並不是把錢扔出去就有效；可是他們現在卻抹黑、攻擊，說如果不馬上把錢全部捐掉的證據拿出來，我就是詐欺。

有沒有對付這些野蠻人的辦法呢？當然有！不過我現在不公布，也請大家暫時忍耐。

我不是法輪功信徒，不過對之有所了解。法輪功講「真善忍」；其中「忍」的哲學，很有趣。

法輪功信徒認為，人的心性裡，有一種黑的、不好的物質，叫作「業」。也有一種白的、好的物質，叫做「德」。

一個人惡意攻擊別人、誹謗別人，他的「業」會增加，叫「造業」。造業多了，人會變得黑呼呼的，印堂發暗，惡運纏身。如果把別人的誹謗攻擊忍下來了，「德」會增加，叫「積德」。積德久而久之，會通體光明，大吉大利。

我從去年八月初站出來抗共保台以後，就不斷有人誹謗我、抹黑我；他們造業，讓我積德。難怪我的頭髮越來越白，白得發亮。不過基於好生之德，我還是希望這些人造業有個限度。畢竟別人造業受苦，幫我積德享福，好像佔人便宜，不太好意思。

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