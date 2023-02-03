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「陳建仁第一張牌打減碳恐害慘賴清德」　郭正亮曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長陳建仁就任後的第一份公文是「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，總經費約743億元，期程共計4年。前立委郭正亮分析，對於陳建仁第一張牌打這個感到十分意外，到時恐怕極多東西都要漲價，「743億元今年還不是見真章的時候，賴清德如果有幸選上總統，你才知道有多可怕。」

▲▼行政院長陳建仁31日正式上任。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

▲陳建仁上任的第一份公文是「淨零排放路徑112-115綱要計畫」。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

陳建仁表示，他就任行政院長的第一份公文是「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，面對氣候變遷造成全球環境影響，以及「淨零碳排」的世界趨勢，台灣有必要儘速針對各項對策做出因應，這項計畫由經濟部、交通部、內政部、國科會、教育部、文化部、農委會、海委會與環保署，共9個部會提出56項子計畫，總經費約743億元，期程共計4年。

然而，郭正亮2日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，很意外陳建仁的第一張牌竟然是打這個，這張牌極難玩，如果是打一些社會照護的牌，還比較容易得分，而且這743億元今年還不是見真章的時候，假如民進黨主席賴清德真的在2024年選上總統，「你才知道有多可怕。」

▲民進黨新任黨主席賴清德受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭正亮認為，賴清德要面對的是「直接的民怨」。（資料照／記者林敬旻攝）

郭正亮分析，減少碳排放量將導致每個環節都要漲價，中鋼董事長就曾公開說過，中鋼如果要符合排碳標準，台灣的鋼鐵價格要漲一倍，水泥等其他東西也是一樣，「到最後看你建築成本會增加多少，房價是不是要再漲？這些都不是陳建仁會碰到的問題，都是下任總統要碰的問題。」

郭正亮說，台灣承諾的減碳時間表為「2030年碳減半、2050年淨零」，要怎麼落實，下一任總統4年任期都落在這裡面，「這個是非常可怕的，極多東西都要漲價，真的要落實到節能減碳，這個所造成的百物漲價才可怕。」

▲▼諾貝爾化學獎得主前中研院院長李遠哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲李遠哲。（資料照／記者湯興漢攝）

前中研院院長李遠哲去年10月接受資深媒體人黃光芹專訪時就曾提到，過去和總統蔡英文討論2050年淨零碳排時，提醒中央政府要有準備，如果不仔細規劃，想要達到這個目標根本做不到，但蔡英文認為「2024年之後的事，不是她的事」。

當時，總統府發言人張惇涵回應，李遠哲的說法與政府政策推動現況顯有落差，實際上，政府將在2030年以前投入9000億元推動淨零轉型，2022年3月公布「淨零轉型的路徑圖」，行政院也已通過《氣候變遷因應法》草案，送請立法院審議，蔡英文上任後大力推動能源轉型，大家有目共睹，台灣更與世界同步，致力於「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展。

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