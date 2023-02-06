陳水扁：賴清德骨子裡沒有放棄台獨　不要害怕共產黨

記者呂晏慈／台北報導

前總統陳水扁6日說，民進黨主席賴清德從政始於新國家連線，新國家連線就是台獨，儘管他的說法一定有所調整，但骨子裡並沒有放棄。他說，「台灣人不是被嚇大的，所以不要去害怕」，他擔任總統8年經驗是：只要越不怕中國共產黨，共產黨越怕你，你越怕共產黨，共產黨越不甩你。

▲民進黨主席賴清德的兩岸立場受到高度檢視。（資料照／記者湯興漢攝）

網路節目「新聞不芹菜」今天中午播出陳水扁專訪。主持人黃光芹詢問，賴清德曾經自稱「務實的台獨工作者」，後來又詮釋為跟總統蔡英文一樣「維持現狀」，如果重來一遍，賴清德該講自己是「台獨」的話嗎？陳水扁說，賴清德第一次踏入政壇，當選國民大會代表，就是參加新國家連線，新國家連線就是台獨啊，「這個東西不奇怪嘛！他就是這樣起家的啊！」而在從政的過程中，賴清德一定會有所調整、改變，但是他骨子裡並沒有放棄。

陳水扁反問，賴清德說自己是「務實的台獨工作者」這會有什麼問題？他自己都講到「台灣中國一邊一國」了，還不是照樣連任成功？有因為這樣美國就不支持自己、失去選票嗎？

黃光芹說，陳水扁連任當年沒有共軍軍機、軍艦繞台這麼嚴重，現在中國威脅又更高了。陳水扁反駁，本質上都一樣啦，中國從來沒有放棄武力犯台，認為「台灣就是它的」，所以要對自己有信心，不需要擔心這些問題，且前總統李登輝制定《國家統一綱領》，還是沒有辦法避免1996年台海飛彈危機，現在說要「維持現狀」還是照樣被騷擾、親門踏戶，至少他自己喊出台灣走自己的國家路，任內也沒有發生飛彈危機。

陳水扁說，A型台獨、B型台獨都是台獨，所謂的華獨（指主張中華民國）也是台獨，兩個中國也是台獨，這樣講不完，不要陷在這個地方，要不要台獨不是民進黨說得算，而是要交給2300萬台灣人公民自決來決定，「不要擔心這個東西，不要怕！安啦！怎麼會有問題勒？」

黃光芹提及，同被視為問鼎2024總統前在人選的新北市長侯友宜稱「台灣不是強國的棋子」，被解讀是針對美國。陳水扁說，有人解讀這句話是「疑美論」，但為什麼不講是「疑中論」？台灣也不希望做中國這個強國的棋子，這都是各自解讀，台灣的命運和前途只有台灣人能夠決定，任何國家、政府都無權幫台灣人民決定未來，要選總統的人有「國家利益是絕對的優先」的意志和決心，哪有什麼錯呢？

▲前總統陳水扁接受專訪解讀政壇大事。（圖／震傳媒提供）