賴清德再赴南投助攻蔡培慧　籲讓藍綠各一席立委合作打拚

▲副總統暨民進黨主席賴清德（右2）於元宵節到水里、竹山等地廟宇參香祈福，為蔡培慧助選。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投第二選區立委補選倒數28天，副總統賴清德於昨（5）日元宵節到南投水里鄉、竹山鎮等3間廟宇參香祈福，也是在他當選民進黨主席後第2次赴南投，親自呼籲讓擁有農業專業、有問政監督能力的立委候選人蔡培慧來服務南投人，也為為南投爭一口氣。

賴清德昨上午參加台南鹽水蜂炮活動後，趕赴南投各地參香，民進黨縣黨部主委蔡銘軒、竹山鎮長陳東睦、水里鄉長葉銘豐、魚池鄉長劉啟帆、縣議員王邱秋淑和陳玉鈴、水里鄉代會主席劉俊生、竹山鎮代會主席林賜學、鎮代賴信宇、競總後援會會長洪國浩均到場與會；昨晚適逢竹山燈會閉幕式，賴清德和蔡培慧也參與元宵踩街活動，從竹山警分局前隨步行至連興宮，沿路民眾紛紛要求合影，熱情揮手喊「凍蒜」。

賴清德在水里宮廟致詞時表示，補選不是政黨對抗、不該打口水戰，應該是人才的比較，蔡培慧是優秀的人才，希望支持者團結，讓有心為南投爭一口氣、不願家鄉再沉淪的優秀人才蔡培慧能夠高票當選；他以竹山長期的垃圾問題為例，認為應要用新技術、回收再利用，也一定要找對人來處理，支持有遠見、專業的蔡培慧為南投找出路。

賴清德也強調，南投地理位置重要、物產豐隆，2席立委應該是「國民黨一席，民進黨一席，大家不分黨派合作，選好人才為南投打拚，這個方法應該是最妥當」。

蔡培慧表示，副總統賴清德非常關心南投，黨主席選後的農曆大年初四就來發放一元福袋，也特地安排元宵節再度前來祝福鄉親平安圓滿；而去年11月賴清德即在蔡培慧邀請下到竹山連興宮參香，昨天是第2度造訪，在素有中部民主聖地之稱的竹山再次向竹山民眾推薦蔡培慧。