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三爺溪中下游治理工程竣工　陳建仁院長感謝中華醫大無償提供校地助治水

▲中華醫大校長孫逸民（左）向行政院長陳建仁等中央官員及民代，說明中華醫大無償提供校地一起協助三爺溪治水工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大校長孫逸民（左一）向行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲等中央、地方官員及民代，說明中華醫大無償提供校地一起協助三爺溪治水工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

三爺溪中下游治理工程竣工典禮，6日在仁德滯洪池舉行，行政院長陳建仁率領部會官員南下主持，中華醫事科技大學在三爺溪治水防洪工程，無償提供200平方公尺校地建置抽水站，陳院長當面向校長孫逸民致謝，孫逸民校長表示，學校能盡力參與區域治水是大學社會責任的實踐，並感謝中央、地方合力解決水患。

三爺溪中下治理工程竣工典禮6日上午11時在仁德滯洪池畔舉行，行政院長陳建仁、經濟部長王美花、水利署官員及台南地區各級民意代表都到場參加，中華醫大校長孫逸民與副校長兼主任秘書洪明權也受邀代表學校參加盛會，一起見證三爺溪中下游治水防洪工程竣工的歷史性時刻。

▲中華醫大校長孫逸民（左）向行政院長陳建仁等中央官員及民代，說明中華醫大無償提供校地一起協助三爺溪治水工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

典禮過程中，中央和地方官員多次表達對中華醫大無償提供校地建置大型抽水站表達感謝，認為三爺溪中下游治理工程可以順利完工，是各界齊心努力合作的成果，如今不僅兩岸河堤加高、水道也疏浚拓寛，期盼永絕多年來每遇大雨沿岸就淹水的夢魘。

▲中華醫大校長孫逸民（左）向行政院長陳建仁等中央官員及民代，說明中華醫大無償提供校地一起協助三爺溪治水工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

儀式後，陳建仁院長偕同與會各界實地參觀治水防洪工程，中華醫大孫逸民特地向陳建仁院長說明過去學校受水患之苦的情形，表達向中央和台南市政府攜手合作傾力治理三爺溪中下游治水防洪的感謝，此外，孫逸民校長也說明，中華醫大為了善盡大學社會責任，無償提供位於體育二館前方的停車場200平方公尺（三分之二大的停車場）校地，建置9 CMS抽排量的大型抽水站以及TF區域排水幹線的設置，讓治水工程更臻完善。陳建仁院長當場向孫逸民校長表達感謝，謝謝中華醫大的無私，讓三爺溪的治水防洪更加周全，期待今後徹底讓三爺溪過往的水患獲得解決。

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