陳水扁：陳建仁入黨為「卡賴」　賴清德尚未100％定於一尊

▲陳水扁稱陳建仁（右）入黨有「卡賴」意涵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統陳水扁6日說，對於前副總統陳建仁接掌閣揆不意外，陳建仁入黨時他就聞到「卡賴」的味道，而副總統賴清德選上黨主席，代表取得2024總統選舉的門票，不過依照目前的政治氛圍來看，「還沒有100％定於一尊」。

網路節目「新聞不芹菜」今天中午播出陳水扁專訪。陳水扁說，他對陳建仁擔任行政院長並不意外，為什麼陳建仁要接受入黨的邀請，後來又出任小英之友會的榮譽總會長，擔任陳時中競選台北市長時的競總主委，由此就有跡可循，因為入黨絕對有政治意涵，顯示陳建仁在蔡英文心中份量很重，蔡英文對他有重大的希望和期待。

主持人黃光芹詢問，賴清德是否已經定於一尊，或者陳建仁仍有可能成為賴總統初選的競爭對手？陳水扁說，陳建仁入黨時就「聞到味道」，聯想到「另有任用」，一句白話講就是「卡賴」，所以有後來一連串的動作，這無可厚非，就是總統對於接班梯隊的人事佈局，沒有對錯的分別。

▲前總統陳水扁接受媒體專訪暢談政壇情勢。（圖／震傳媒提供）

陳水扁表示，賴清德選上黨主席，取得2024總統大選的門票，依照目前的政治氛圍來看，「還沒有100％定於一尊」。他說，接下來一定會有黨內初選，因為賴清德不可能沒收初選，一定會開放大家自由登記，至於是否變成只有一個人登記，這就很難講，也是有可能，「時間可能會提前，也不會拖到6月、7月。」

黃光芹關注，陳水扁是否認同駐美代表蕭美琴將是賴清德的副手人選？陳水扁直言，還沒有定於一尊，在整個提名過程，要尊重總統候選人的提名權，外人甚至黨內沒有講話的餘地，可以建議也不必急，那是總統候選人的權責，就像以前他決定要給誰（副總統候選人），也不管外面的雜音，還是很堅定的提名副總統呂秀蓮擔任副手，縱使當時做了6份民調，呂秀蓮都不是支持度第一的，還排名第三。

陳水扁說，「言之過早！」他不認為蕭美琴是第一人選，文化部前部長鄭麗君的機會還高於蕭美琴，大讚鄭麗君代替賴清德登記領表參選黨主席時，講話講得好又得體，讓很多人印象深刻，「她並不輸給美琴」。