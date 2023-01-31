發文控「1大3小」沒付餐錢跑了！結局神展開　店家急道歉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台北士林一間連鎖咖啡店店長昨指控，有位媽媽帶著3位小朋友到店裡用餐，結果沒付錢就離開了；然而，他今日再度發文，除了澄清是一場烏龍外，也向媽媽和小朋友們致歉。

店家昨在地方社團「我是士林人&我是北投人（士林區、北投區、大同區）」發文指出，中午12點，一位媽媽帶著3個球隊小朋友，來到店裡用餐，然後吃完忘記付錢就離開了，「坐在店內最角落位置，點了3份大炸雞+2份義大利麵，如果有緣看到，麻煩請回來小店付款，感謝。」

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沒想到，真相大逆轉，而店長也再度現身，發文澄清誤會，「實際的狀況是，媽媽和3位小孩分坐兩桌，點餐時也被分開點，小朋友用完餐，下午2點多先離開，媽媽則持續坐到6點多才走，離開時有把兩張帳單一起結掉，沒有忘記付錢一事。」

▲店長發文道歉。（圖／翻攝自臉書／我是士林人&我是北投人）

店長表示，同仁於傍晚4-5點時，看到小朋友的空桌及桌上帳單，以為客人忘記付錢，便告知他此事，「後來我就在社團PO文，但當時媽媽還在店內坐著，是我們同仁搞錯了，沒有認知到其實是同一組客人。」

他接著道歉，表示當事人被誤會，甚至文中還提及小孩的學校，心裡肯定十分難受，還要面對他人的詢問，整晚想必非常忙碌且不好過，「對於我們的作業疏失與誤判，以及誤判後的PO文，我想要跟這位媽媽、3個孩子及學校和球隊再次說聲對不起。」

對此，網友們紛紛回應，「知錯能改，善莫大焉。如果貼文者本意不是公審，只是要提醒對方回來付帳，頂多只能說是處理的不盡完善，如果底下有人跟風攻擊，我想這才是真正的亂源吧」、「純屬誤會，解開就好」、「以後要好好查清楚再來公審，真的不要急於一時」、「不錯了...有勇氣認錯，現在很多人連道歉都沒有勇氣」、「再請一頓，大家交個朋友」。