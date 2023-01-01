高雄T字路口警察站崗取締　店家掛布條「不要一天到晚抓違規」

▲店家在門口掛白布條要求警察不要一天到晚取締。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市明誠路與本館路交叉路口由於交通繁忙、車流量大，加上又是Ｔ字路口，經常發生車禍，被三民二警分局列為10大易肇事路口，警方於是加強取締違規和紅燈右轉，沒想到附近店家認為影響到他們做生意，竟在門口掛上白布條寫著「擾民，警察可以不要一天到晚在店前抓違規嗎，還給不給人做生意」，引起路過民眾的側目。

對此，三民二分局表示，在該路口加強取締有其必要性，將會妥適調整相關執法勤務作為，避免影響店家正常營業，並有效防制事故發生。

▲店家在門口掛白布條要求警察不要一天到晚取締。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市明誠路與本館路交叉路口是一Ｔ字路口，該路口位於三民區與仁武區的交界處，交通流量大，依規定機車必須兩階段左轉，但不少騎士為了搶時間，經常直接左轉而發生車禍，因此被三民二警分局列為10大易肇事路口。

但路口附近的明誠路上一家商家最近卻掛出兩個白布條，寫著「擾民！警察先生可以不要一天到晚在店前抓違規嗎，還給不給人做生意」、「別拿不良的交通設計，來填飽你的荷包」，意有所指的抗議警方的取締行為。

三民二分局指出，該路段是轄內列管的10大易肇事路段， 常見民眾闖紅燈及未依規定二段式左轉等交通違規。為降低事故發生，經考量員警攔檢執勤安全、民眾煞停反應距離及執法效益等因素，才擇定該址為適當地點據以執法。

分局強調，將再行分析評估該路口違規及肇事情形，妥適調整相關執法勤務作為，避免影響店家正常營業，並有效防制事故發生，也呼籲，民眾行經路口應遵守交通號誌，隨時注意車前狀況，保持行車安全間距，以維交通順暢，減少交通事故發生。