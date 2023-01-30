新竹老夫妻「朝聖超夯燒肉店」　店員1舉動暖炸！萬人洗版讚爆

▲店員耐心解說並幫忙手機自助點餐。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「台灣最美的風景真的是人！」一名女網友日前到竹北一間日式燒肉店用餐，當時隔壁坐了對老夫妻，而店員不僅貼心提醒，期間的服務更是耐心又周到，讓她看了相當感動，也不禁感嘆「希望我年紀大時，有這份勇氣去嘗試新的美食。」

女網友28日在「新竹人大小事」發文提到，當天她到一間連鎖日式燒肉店竹北店用餐，沒多久隔壁桌來了一對老夫妻，店員一直貼心叮嚀，座位會下沉，請老人家入座要小心；不僅如此，他們想到QR Code自助點餐可能會難倒他們，於是又主動幫忙。

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她表示，「期間老太太把生菜沙拉夾進烤盤內烤，服務人員也耐心幫他們夾出來，甚至最後食材都幫忙一併烤完。這群年輕人真的很棒，耐心、用心、貼心地服務二位老人家。」

▲原PO還說，希望老的時候，也能像老夫妻這樣勇敢。（圖／原PO授權引用）

而溫馨的一幕，也觸動到原PO，感性直呼「我在旁邊跟老公說，希望我年紀大時有這份勇氣，努力去嘗試新的美食，也要遇到一群好心的服務人員。」

暖心文一出，狂吸近萬人按讚，大票網友洗版回應，「希望好的服務可以被讚賞與尊重」、「新橋好吃，服務好讚」、「可以再去吃了」、「竹北服務一直都很好，都會一直記得熟客！很溫暖」、「善良的心！美麗的人文！感恩」、「友善的台灣」、「社會需要這樣的溫暖」、「人品才是王道」。