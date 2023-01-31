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彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」　男喊：多買幾張！本尊被神出

▲彩券行奶奶生意差！「超兇長輩」秒吸客。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲彩券行前的「長輩」格外引人注目。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友PO出某間彩券行照片，只見生意相當冷清，不過往旁邊一看，有位穿著細肩小可愛的正妹，在簽彩券的同時，也大方放送「超兇長輩」，讓他忍不住喊，要多買幾張。事實上，這張照之前就曾爆紅，如今被網友翻出，又再掀一波討論。

網友在「爆廢公社」發文笑說，「我注意很久了，奶奶生意不好，等會多買幾張。」從畫面中可見，彩券行一位銀髮奶奶坐櫃台閉目養神，而檯面上排滿各個面額的刮刮樂，看起來生意似乎有些冷清。

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然而，有位穿著清涼的辣妹在一旁選號碼，立刻奪走目光焦點，由於她微彎著腰，呼之欲出的「霸氣長輩」更讓一票老司機棟未條。

▲彩券行奶奶生意差！「超兇長輩」秒吸客。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲本尊IG被神出。（圖／翻攝自IG／__que16）

這一幕引來網友們熱議，紛紛回應「奶奶怎麼跑來跑去的？一下在上面，一下在下面」、「快回報位置，一起來做公益」、「想幫忙扶，不然刮的時候晃到奶奶就不好了」、「我最愛刮刮樂了」、「為善不落人後，請告知詳細地址，好讓我默默支持奶奶」、「明明就只是一張照片，卻看了2個小時」、「在哪裡？我現在就去買爆」。

另外，這位辣妹IG也曝光，有熱心網友奉上傳送門，還有人眼熟表示，「好像是某個網紅」、「她不是去年初就在刮了」、「這個刺青有點面熟，像麻豆的」、「這張好像幾個月前的樣子，本尊也有出來留言」。

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