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加碼熊好券只到18號！神人趕工「店家地圖」網讚爆：比APP好用

▲▼柯文哲出席台北熊好券線上公開抽籤記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲「熊好券2.0」加碼部份人人都有。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北市政府16日終極加碼「熊好券2.0」，只要用戶先前有登記活動，也保留台北通會員，就可以獲得加碼券。不過，因為票券使用期限一樣只到18日，讓不少用戶一時間不知該去哪花。就有神人在PTT分享「熊好券店家Google地圖版」，引來大票人感恩激讚，「大推，一目瞭然，省好多查詢時間！」

神人今（17）日凌晨在PTT的省錢板（Lifeismoney）發文，「熊好券店家Google地圖版（饗購、市集）」，文中表示，本來他打算假日找地方把熊好券用掉，結果終極加碼導致伺服器大爆炸，到處還都是趕著把券用掉的人，外加APP上的店家地圖功能被拿掉，他覺得很不方便，就決定先做一個給自己看的Google Maps版店家地圖。

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接著，原PO貼出3個連結，分別是「市場通用券Google Maps版店家」「饗購券（北投／內湖／南港區以外）Google Maps版店家」，以及「饗購券（北投／內湖／南港區）」。（可直接點選文字查看地圖）

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲神人花了2～3小時做出地圖。（圖／翻攝自Google Maps）

神人在文末補充，他是從熊好券官網抓取網頁內容的程式，再匯入到Google地圖做出標記，「但是為了省爬蟲的時間，所以只有拿店家的名字給Google Maps做標記，多少會出現一些地點錯誤的標記，找不到而沒出現在地圖上的問題。」另外，因為Google Maps標記數量有限制，所以才將饗購券地圖分成兩張。

貼文一出，儘管目前原PO只有做市場跟饗購券版的地圖，許多網友仍驚呼感謝，「有心了，優文給推」、「大推，一目瞭然，省好多查詢時間」、「是國家需要的人才」、「超強，真的謝謝你」、「雖然趕不及用，還是推你」、「推好心+猛猛的執行力」、「凌晨不睏而來分享真的讚」、「感謝大神，好人一生上廁所有衛生紙」、「省錢板楷模」。

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