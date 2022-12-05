霸王餐大媽又挨告！吉星爽點2907元...附註「水果拼盤不要芭樂」

▲身穿粉紅色上衣的楊女有多次吃白食過程，全遭店內監視器錄下。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

60歲婦人楊忠晅習慣性在台北各大餐廳吃霸王餐，日前才因在串燒店白吃2889元，到壽司郎吃了4小時賴帳1790元等案被判刑，檢警又查出，楊女7月16日曾到台北市忠孝東路上的吉星港式飲茶點了腸粉、蘿蔔糕等食物，還加點水果拼盤，附註「不要芭樂」，欠下2907元餐費，她表明沒錢要等隔天再結帳，店家遲遲等不到人而提告，台北地檢署5日再次起訴詐欺罪。

據了解，楊女至少從2020年5月起，陸續吃過問鼎麻辣鍋、皇膳魚翅、可利亞石頭火鍋、Hooters美式餐廳、王品集團的hot 7 鐵板餐廳、甚至還到過星據點KTV唱歌，每次結帳時都直接表明沒錢，拒不付帳，至少10次被店家告上法院，仍不知收斂。

▲店家曾氣到把楊忠晅的照片和帳單po網求公審。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

2022年5月間，她因案要到新北地院開庭後，從土城搭計程車回到台北市松山區，不願付車資495元；5月13日，到歐買尬日式海鮮串燒店，白吃白喝3410元的餐點；5月15日，到東區韓式料理店「兩餐」吃到飽，結果賴帳399元不肯付，隔天再到「忻殿堂」點餐2889元，忻殿堂收不到錢，憤而將楊女照片po網公審。

楊女事後遭檢察官拘捕聲押獲准，經起訴後，由台北地院依多項詐欺罪名，判合併執行5月徒刑，可易科罰金15萬元；另拘役60日，可易科罰金6萬元後，檢警另外又接獲報案，楊女在7月16日，到忠孝東路上的吉星港式飲茶，點了十多項餐點，其中水果拼盤還註明「不要芭樂」，結果吃完項店家表明，沒錢付2907元餐費，店家通融讓她隔天再來還錢，卻遲遲等不到人，憤而報警提告。