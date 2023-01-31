過年買刮刮樂！天選妹0敗績「4次全中5000」　她卻尷尬笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳珍儀攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友過年時財運超旺，買了4次不同面額的刮刮樂，竟清一色中5000元，她透露，在買之前都會到廟裡拜拜；不過她話鋒一轉，苦笑表示「這4次裡只有1次屬於我自己，其他都幫別人選的。」

女網友在Dcard發文驚呼，「覺得年假的運氣真的太扯了，所以來分享一下！」首先，是在除夕跟姊姊合買的2000萬超級紅包，她們爽中5000塊錢，之後她跟男友出遊，順便到大廟拜拜，沒想到拜完運氣簡直開掛了。

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她笑說，「男朋友本來有買幾張，後來叫我隨便選，所以我就真的很隨意地挑1張，登愣...竟然買500中5000，男友也有分紅給我。」

▲4次刮刮樂，全部中5000元。（圖／翻攝自Dcard）

眼看偏財運大爆發，原PO趁開工前，拉著姊姊再刮最後一波，「這次我決定挑上次幫男友選的幸運號碼，結果500元中5000元，接著我們去另一家繼續買，因為我姊覺得我很幸運，所以也說幫她隨便選，照慣例我繼續選幸運號碼，只挑了1張，就200元中5000元，真的是扯爆了，直接幫我姊回本。」

同時，原PO提到，在開刮之前，自己習慣到家裡附近的廟或有名氣的大廟拜拜，不過她也感嘆，只有1次是屬於自己的，其他都是幫別人選。對此，網友們紛紛回應，「200中5000太強了！吸吸吸」、「財富密碼12號」。