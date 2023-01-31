　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年買刮刮樂！天選妹0敗績「4次全中5000」　她卻尷尬笑了

▲▼刮刮樂。（圖／記者吳珍儀攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者吳珍儀攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友過年時財運超旺，買了4次不同面額的刮刮樂，竟清一色中5000元，她透露，在買之前都會到廟裡拜拜；不過她話鋒一轉，苦笑表示「這4次裡只有1次屬於我自己，其他都幫別人選的。」

女網友在Dcard發文驚呼，「覺得年假的運氣真的太扯了，所以來分享一下！」首先，是在除夕跟姊姊合買的2000萬超級紅包，她們爽中5000塊錢，之後她跟男友出遊，順便到大廟拜拜，沒想到拜完運氣簡直開掛了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她笑說，「男朋友本來有買幾張，後來叫我隨便選，所以我就真的很隨意地挑1張，登愣...竟然買500中5000，男友也有分紅給我。」

▲4次刮刮樂，全部中5000元。（圖／翻攝自Dcard）

▲4次刮刮樂，全部中5000元。（圖／翻攝自Dcard）

眼看偏財運大爆發，原PO趁開工前，拉著姊姊再刮最後一波，「這次我決定挑上次幫男友選的幸運號碼，結果500元中5000元，接著我們去另一家繼續買，因為我姊覺得我很幸運，所以也說幫她隨便選，照慣例我繼續選幸運號碼，只挑了1張，就200元中5000元，真的是扯爆了，直接幫我姊回本。」

同時，原PO提到，在開刮之前，自己習慣到家裡附近的廟或有名氣的大廟拜拜，不過她也感嘆，只有1次是屬於自己的，其他都是幫別人選。對此，網友們紛紛回應，「200中5000太強了！吸吸吸」、「財富密碼12號」。

❤花月嵐禮盒、4大瓶洗衣精399、葉黃素、1包不到12元衛生紙！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

ET快訊
奪命畫面曝！酒駕BMW「快到剩殘影」　女過馬路遭撞飛慘死
快訊／陳建仁拜會立院　普發6000「最快4月發」
快訊／連兩天翻倍！本土+32023　另增32死
補教名師跳海！吸金上億　投資股票慘賠
知名導演慘了！伸進洞洞裝摸「胸前那個點」2秒　法官認證性騷
快訊／房間放鞭炮起火　男嚴重燒傷失去心跳　
跟進台積電！新竹市府宣布：3／1起擴大彈性上下班時間
3大行業慘！　加班沒錢、沒補休比率高
男酒駕未婚妻噴飛　腹中胎兒被撞出體外
獨／500萬賓士GLE 53停「白格子」　細看尷尬了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送健康餐「這碗170」驚呆她　一票人狂猜：貓屎吧！真相傻眼了

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」　男喊：多買幾張！本尊被神出

突要他掀瀏海！陌生伯勸「到三鳳宮拜拜」　外婆竟也遇過：發現腫瘤

頂大妹交往堅持AA「他卻害怕了」　理由被戰翻！網喊：讓我來

快訊／連兩天翻倍！本土+32023「暴增118%」　另增32死

提高自制力就在一念之間！跟著8 Tips戒除消極、大吃、爆買、犯懶等惡習

12生肖加薪攻略！屬兔直球對決、屬豬找中間人助攻

過年買刮刮樂！天選妹0敗績「4次全中5000」　她卻尷尬笑了

交接完就衝書展！史哲自比「熱騰騰新書」：不要看封面就決定好壞

老夫妻吃燒肉！她目睹「一群年輕服務生」超暖舉：台灣最美風景

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

《兩個爸爸》樂樂18歲了！　同框「爸比」林佑威..網驚：都沒老

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

李荷妮產後秒打給媽：我好對不起妳　爆哭「不知生小孩那麼痛」

快訊／連兩天翻倍！本土+32023「暴增118%」　另增32死

提高自制力就在一念之間！跟著8 Tips戒除消極、大吃、爆買、犯懶等惡習

12生肖加薪攻略！屬兔直球對決、屬豬找中間人助攻

過年買刮刮樂！天選妹0敗績「4次全中5000」　她卻尷尬笑了

交接完就衝書展！史哲自比「熱騰騰新書」：不要看封面就決定好壞

老夫妻吃燒肉！她目睹「一群年輕服務生」超暖舉：台灣最美風景

幼兒園師生比調降1：12　全教總籲教部落實三個幼托政策

曖昧對象到底在想什麼？諮詢專家出書剖析「好感、喜歡、愛」不同表現

49天就能改變人生！每天「睡前書寫15分鐘」化夢想為現實

地球不蓋被！今晚「14縣市再探10度」　氣象局曝超大溫差2原因

土耳其近期可能發生恐怖攻擊！　外交部警告：已先通知當地僑民

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！回應全丟給發言人　

2樂團主唱合體魔性唱跳！　他接邀約傻眼：以為氣質很仙

環狀線交接不到位！綠轟新北做表面　捷運局：雙北會共同營運

影響我的生活留下買路財！　三亞景區村民攔遊客「一輛車收45元」

烏克蘭宣布禁止高官出境　女議員痛批：民粹主義的決定

踢爆史哲也有抄襲爭議！　國民黨：民進黨是越抄權力越大？

戴培峰月薪有望達20萬　和福來喜下戰帖拚金手套

快訊／陳建仁拜會立院　沙盤推演普發6000「最快4月發」

快訊／連兩天翻倍！本土+32023「暴增118%」　另增32死

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

生活熱門新聞

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

今晨3.9℃全台18縣市低溫　周四起2波變天點曝光

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

台人輪流吃拉麵被罵　日本旅台作家揭原因

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

發熱衣3種穿法超NG！醫：愈穿愈冷

安于晴遭勒索　泰國前議員PO收錢畫面道歉

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

八年級生「10大初老徵兆」中幾個？

好市多賣1.2萬「40°C充氣按摩池」　老司機一看笑了

小學生作業猜字謎　他9題全答不出

更多熱門

相關新聞

刮中爽抱500萬！3款新刮刮樂上市　回本率破40%

刮中爽抱500萬！3款新刮刮樂上市　回本率破40%

台灣彩券公司今（31）日推出3款刮刮樂新品「超級麻將」、「吉福開運」及「超速777」，最高頭獎500萬，換算賺錢率比「2,000萬超級紅包」還高，回本率也超過四成，這3款新品總獎項超過440萬個，總獎金逾22.6億元。

陸春節旅遊交成績單　川滇遊7天狂攬1億遊客...寧夏遊最省人均1844元

陸春節旅遊交成績單　川滇遊7天狂攬1億遊客...寧夏遊最省人均1844元

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

過年新傳統萬人同時做！他喊：期待明年了

過年新傳統萬人同時做！他喊：期待明年了

醫師曝2食物啟動脂肪剋星，輕鬆瘦

醫師曝2食物啟動脂肪剋星，輕鬆瘦

關鍵字：

刮刮樂彩券行天選之人過年2000萬超級紅包五路財神黃金大連線恭喜發財

讀者迴響

熱門新聞

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

曾叱吒商場身價百億　沈慶京為何自嘆「難東山再起」

淘汰！真人《魷魚遊戲》2參賽者偷做愛

兒祭祖「問1句」狂高燒！收驚阿姨：煞氣很重

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

「初代星期三」麗莎洛林驚傳離世

台灣大媽東京泡裸湯「竟帶手機進入」！日人逃離現場

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面