天太冷「手機突跳1通知」　他求救：電都充不滿！內行教1招

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

受到寒流影響，全台各地天氣寒冷，就有網友發現，手機跳出1通知，表示因為溫度太低，充電速度會變慢，這讓他不禁無奈，「該如何充到滿？」的確，由於手機多半為鋰電池，當它遇到低溫或0度以下時，續航力會下滑，更會出現冷當機等狀況。

網友今早在「爆廢公社二館」提到，「這氣溫0度，猶如手機放在冰箱，電該如何充到滿？」只見螢幕跳出通知，顯示由於溫度過低，充電速度緩慢，待手機回溫後，將返回正常充電速度。

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對此，網友們紛紛回應，「被窩裡面充」、「給他蓋被子，真的」、「其實充飽了也沒用，溫度過低電量會瞬間歸0，我在北海道玩遇到過」、「不會夾腋下？」「把你的平板放進內褲裡面，就回溫了」、「塞進懷裡充」。

▲可以放進被窩，或用體溫幫手機回溫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

事實上，過去就有達人指出，最好的方法就是「人體暖暖包」，用體溫幫手機適當回溫，或是放進口袋裡，等它回復到平常的溫度時，即可正常操作。

另外，蘋果官網也有指出，iPhone適合使用的溫度範圍，介於0度到35度間，當氣溫過低或降到0度以下時，就會啟動電池保護機制，會暫時將裝置鎖定關機。當然不只iPhone，其他智慧型手機、平板、數位相機等亦相同。