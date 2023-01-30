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不甩霸王寒流！花蓮春節住宿率達9成　景點遊客新天堂樂園奪冠

▲▼花蓮東大門夜市2022年拿下優良市集4星等級的殊榮，是遊客來到花蓮就一定要去的景點夜市。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮東大門夜市2022年拿下優良市集4星等級的殊榮，是遊客來到花蓮就一定要去的景點夜市。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

世界知名旅遊平台booking .com發布2023全球最受歡迎旅遊城市排名，擁有好山好水的花蓮榮獲世界排名第二，前十名當中唯一的亞洲城市。不受接連的寒流影響，花蓮的美在春節連假期間，再次吸引眾多遊客前來體會與駐足。

春節期間花蓮縣旅宿業住房率從除夕開始即有五成，大年初一八成，初二到初五更是天天達九成住宿率，初六仍有七成左右，而收假前的初七則還有五成住宿率。交通部分，台鐵花蓮站從小年夜開始到初七，進出站總人次約22萬人次，而自蘇花路廊南下進入花蓮車流量總計約有10萬輛車次。

另外在各景點遊客人次統計部分，七星潭風景區約9萬人次，東大門夜市約12萬人次，太魯閣國家公園13萬人次，台泥Daka園區約12萬人次，新天堂樂園21萬人次，慶修院及松園別館分別有2萬6千多及6多人次前來參觀遊園。鯉魚潭風景特定區則有6萬多人次，中區的林田山林業文化園區有1萬6多人次，光復糖廠近2萬人次，大農大富森林園區則有3萬3千多人次，大小朋友最愛的海洋公園入園人次來到4萬6多人次，秀姑巒溪遊客中心近5千人次，南區的南安遊客中心則有1萬3千多遊客人次。

▲▼花蓮東大門夜市2022年拿下優良市集4星等級的殊榮，是遊客來到花蓮就一定要去的景點夜市。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚與縣府團隊近年極力推廣「質」的觀光，除了在業界的努力，花蓮人淳樸善良的親和力，獲得世界知名旅遊平台booking .com的票選2023世界最受歡迎旅遊城市第二名，另外於交通部觀光局每年舉辦的「台灣好湯金泉獎」評比活動，經過激烈的網路票選及評選委員實地訪視後成績揭曉，花蓮瑞穗溫泉區及安通溫泉區分別榮獲「最佳旅遊推薦獎」、「最佳造景美術獎」。

而來到花蓮就一定要去的東大門夜市，在「菜市場金馬獎」之稱的「2022榮市聚金—優良市集暨樂活名攤」，表現亮眼「星」光閃耀，拿下優良市集4星等級的殊榮！另外在樂活名攤評核的部分更是大幅躍進，一口氣取得460顆星，東大門夜市成為宜花東星級最高的夜市。

花蓮的觀光不斷受各界肯定的同時，花蓮縣政府更是積極推出各項特色旅遊，吸引各族群遊客的同時也發展永續觀光，連續三年推動天文旅遊，無障礙旅遊的推廣，更盤點各大觀光主題旅遊資訊，邀請民眾從各種視角體驗花蓮，滿足不同類型遊客的不同需求，並提供google地圖，便利遊客深度體驗花蓮的多元及美好。花蓮的美除了天然景色的加持，更是需要旅遊品質的提升，自2021年首度推動「友善旅宿認證計畫」，由花蓮縣各旅宿業進行「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善運動賽事旅宿認證」、「KLS親善Long Stay旅宿認證」及「ISFE高齡親善環境認證」等四項認證之培訓。共計取得上百張證書的佳績；同時於春節前由副縣長顏新章偕同各旅宿業公協會及觀光協會共同發表「安心遊花蓮，旅宿不漲價」的自律聲明，共同維護花蓮的旅宿品質，透過各項推廣，串連特色旅遊，讓全世界遊客都喜愛的花蓮觀光可以留得久、玩得慢、走得深！
 

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