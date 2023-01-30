今入夜「驟降14度」　18縣市亮低溫燈號！元宵節降雨熱區出爐

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日白天各地可見陽光，天氣較為溫暖舒適，不過早晚受到寒流及輻射冷卻影響，溫度又會明顯下降，西半部溫差最多可達14度之多，共18縣市今晚到明晨將下探10度。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，今天各地天氣穩定，以晴到多雲的型態為主，僅在花、東地區及恆春半島，有零星雨出現。各地氣溫包括北部、東北部10到21度、中部地區氣溫9到23度、南部地區氣溫11到25度、南部地區氣溫11到25度。

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▲元宵節北部、東半部降雨機率高。（圖／記者湯興漢攝）

中央氣象局已發布低溫特報，今(30日)晚至明(31日)清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

臉書粉專天氣風險提醒，周三、四東北季風南下，低溫基本上都沒有太明顯的變化，北部大致維持在14-16度，中南部16-18度，北部、東半部轉成多雲到陰有短暫雨的天氣，周四起白天高溫也稍微下降來到17-19度。

周六補班日又有第二波東北季風下來，海峽北部的中層水氣比較多，周六起中北部都有陰短暫雨的機會，周日元宵節降雨機率高，下周一東北季風減弱，氣溫又會再度回升，天氣也逐漸趨於穩定。