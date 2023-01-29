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冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」　一票同好點頭：保命用的

▲部分網友還是覺得電毯存在潛在的危險性，所以選擇羽絨被來取暖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲近日氣溫十分寒冷，不少人會選購禦寒電器。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

近日台灣天氣寒冷，不少人會添購禦寒用品。對此，一名網友購買了電熱毯以後，原先認為不會多好用，沒想到一試成主顧「真的回不去了」，更直言是「冬天最好用的神器」，貼文引起討論後，許多人留言贊同，但同樣也有網友回應，說出自己心目中的「禦寒神器」。

這名網友在PTT表示，他前兩年買了一床電熱毯，當時花費大約1千多元，因為價格便宜，所以並沒有抱任何期望，「本來覺得應該不會多好用」，沒想到竟然一試成主顧，用過之後完全回不去。

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該名網友提到，自從購買以後，只要天氣變冷，就一定要打開電毯，睡前10分鐘開下去暖床，「整個讓你溫暖到早上不想起來」，而且還能定時，完全不用怕忘記關閉電源，「有沒有電熱毯才是冬天最好用的神器八卦？」

貼文曝光後，同樣有許多人留言認同，「電熱毯就是天冷續命的」、「電毯是能量用在刀口上的器具呀」、「真的，自從冬天去韓國體驗電熱毯後驚為天人」、「躺平族專用。」

不過，同樣有人認為，還是暖氣機比較重要，畢竟電熱毯只能暖床，而暖氣能讓整個室內變得溫暖，「原本超好用，但裝分離冷暖就用不到了」、「冷暖才好用，換季又不用收納」、「是不會裝冷暖氣機嗎…？電熱毯只熱床跟被窩，你是打算躺多久？」

 

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