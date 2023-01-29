扯！在KTV嗨歌喝到醉…男大生在同學面前跟媽媽「喇舌」

▲母子酒後深情舌吻，網友覺得噁爆了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名人母跟就讀大學的兒子感情好，還會參與兒子以及他的同學們的聚會，某次去KTV歡唱並開喝，就當眾人酒酣耳熱之際，母子竟然在眾目睽睽下舌吻，後來2人回過神來覺得尷尬到爆，人母將經歷PO上臉書，立即吸引眾多吃瓜網友紛紛留言，「我到底看了什麼」、「超噁心」。

人母在臉書公開社團【匿名公社】PO文說，「跟念大學的兒子去唱歌的時候不小心喇舌了，回到家兩個人都很尷尬（他同學也有去，不知道我們是母子，喝醉情況下發生），然後我後來竟然做了夢，夢裡有兒子⋯」超狂發文讓人看傻眼。

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對此，網友紛紛留言說，「懂玩」、「好噁，這是獸母嗎？」、「亂倫現場…有夠噁心…」、「妳需要先看心裡醫師」、「繼母的SOD劇情」、「一定是義母子」、「如果是親生的那畫面好噁心...」

但也有不少網友質疑文章的真實性，批評說，「匿名公社就是比唬爛的跟他認真就輸了」、「這裡也淪落成文創園區了」、「匿名什麼都不奇怪」、「這騙關注騙太兇！是妳餓很久還是妳兒子飢不擇食！」、「這麼唬爛還有人信，喇舌還能不小心？」、「最好進包廂兒子同學沒問妳是什麼關係，再騙啊！」