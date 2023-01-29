　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

扯！在KTV嗨歌喝到醉…男大生在同學面前跟媽媽「喇舌」

▲▼母子舌吻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲母子酒後深情舌吻，網友覺得噁爆了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名人母跟就讀大學的兒子感情好，還會參與兒子以及他的同學們的聚會，某次去KTV歡唱並開喝，就當眾人酒酣耳熱之際，母子竟然在眾目睽睽下舌吻，後來2人回過神來覺得尷尬到爆，人母將經歷PO上臉書，立即吸引眾多吃瓜網友紛紛留言，「我到底看了什麼」、「超噁心」。

人母在臉書公開社團【匿名公社】PO文說，「跟念大學的兒子去唱歌的時候不小心喇舌了，回到家兩個人都很尷尬（他同學也有去，不知道我們是母子，喝醉情況下發生），然後我後來竟然做了夢，夢裡有兒子⋯」超狂發文讓人看傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友紛紛留言說，「懂玩」、「好噁，這是獸母嗎？」、「亂倫現場…有夠噁心…」、「妳需要先看心裡醫師」、「繼母的SOD劇情」、「一定是義母子」、「如果是親生的那畫面好噁心...」

但也有不少網友質疑文章的真實性，批評說，「匿名公社就是比唬爛的跟他認真就輸了」、「這裡也淪落成文創園區了」、「匿名什麼都不奇怪」、「這騙關注騙太兇！是妳餓很久還是妳兒子飢不擇食！」、「這麼唬爛還有人信，喇舌還能不小心？」、「最好進包廂兒子同學沒問妳是什麼關係，再騙啊！」

ET快訊
獨／台中「30年超市」2月收攤！　在地人一片哀號
快訊／前天才報失蹤！　萬里媽成浮屍「兒痛哭失聲」
快申請！　280萬人還沒領2770元
快訊／BMW違停知名百貨旁　開門驚見男子陳屍車內
開工就賺翻！　專家：「3生肖、3星座」準備發大財
快訊／高雄女狠殺女室友　殺機曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／台中30年老字號超市2月收攤　在地人一片哀號：故鄉味沒了

快訊／foodpanda「搶開工優惠碼」無法結帳！網崩潰：肚子餓

過年沒中彩金別灰心！關帝廟PK擲筊發財金　1歲童進決賽爭10萬獎

大貨車起火害壅塞！午後「國道5地雷路段」得塞到傍晚

扯！在KTV嗨歌喝到醉…男大生在同學面前跟媽媽「喇舌」

IKEA馬桶貼「7字標語」警告！　前員工曝驚悚內幕：親眼看過

夜市人生「熄燈600天」回來了　台南新同安夜市2／3強勢登場

面積1.36公頃！高雄最新「親子聖地」　有地景遊戲區、坡地天梯

泰安清安豆腐街「63塊指示牌」塞滿牆　他疑惑：這要拼多久？

破億神曲製造機！《天氣之子》主唱日記書來台　搖滾天才內心曝光

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

謝瓊煖「大飆演技」騙過劉品言　她崩潰反整：我也能得金鐘獎！

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

客人站攤前！被趕走＋罵破Ｘ 店家道歉：看她摔蛋糕被激怒

獨／台中30年老字號超市2月收攤　在地人一片哀號：故鄉味沒了

快訊／foodpanda「搶開工優惠碼」無法結帳！網崩潰：肚子餓

過年沒中彩金別灰心！關帝廟PK擲筊發財金　1歲童進決賽爭10萬獎

大貨車起火害壅塞！午後「國道5地雷路段」得塞到傍晚

扯！在KTV嗨歌喝到醉…男大生在同學面前跟媽媽「喇舌」

IKEA馬桶貼「7字標語」警告！　前員工曝驚悚內幕：親眼看過

夜市人生「熄燈600天」回來了　台南新同安夜市2／3強勢登場

面積1.36公頃！高雄最新「親子聖地」　有地景遊戲區、坡地天梯

泰安清安豆腐街「63塊指示牌」塞滿牆　他疑惑：這要拼多久？

破億神曲製造機！《天氣之子》主唱日記書來台　搖滾天才內心曝光

瑤瑤認分手2月後「突PO黑衣男醉倒肩膀照」：特別給個版面！網歪樓狂盯右下角

經典賽／福來喜說恭喜　高宇杰難忘高志綱本壘攻防戰

叫恁總仔出來打！他指朱立倫一情況會上場代打　「2024一定腥風血雨」

新北女超低價賣假包　香奈兒公司「花1380元下標」送鑑定...GG了

王力宏復出激動哭了！　哽咽喊話兒女： 總有一天想見就能相見

陳亞蘭《嘉慶君》神秘嘉賓曝！王彩樺、白雲登場爭寵

立委補選後啟動2024提名！　朱立倫「4字箴言」：國民黨一定提對的人

疫情衝擊飲食習慣！　「冷凍美食」獲選日本年度菜餚

白種元親自跑外燴！　「吃到飽速食店」摔角學生卯起來狂吃

快訊／新北萬里驚見女浮屍！兒前天報失蹤　見母遺體痛哭淚崩

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

生活熱門新聞

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

明開工別煩！今年還有7大連假　最長放5天

「黃色小鴨」西濱狂飆　影片曝光

姨丈發燒回娘家　結果同桌12人全確診

寒流強襲！桃園26人送醫僅3人救回　死者最小才3歲

今晨4℃！1圖看全台多冷　1現象被揪「稀奇了」

人妻生產後逼尪開戰！「身體卻沒感覺」哭了

喜酒見這道菜「他怒喊詐騙」！老饕：這是功夫菜

這飲料2天後才特價　他卻搬3大車！內行揭內幕

台灣港務公司招考新人正、備取128名

台北客訂2桌年菜少給錢！工讀生慘賠4000元

地板冷到炸裂　啪啦19秒影片嚇人

更多熱門

相關新聞

公車輾斃母嬰　家人怒發5聲明：處理完全違反常理

公車輾斃母嬰　家人怒發5聲明：處理完全違反常理

台中公車司機27日深夜「無減速轉彎」輾斃一對母子，讓目睹整個經過的丈夫淚喊「我該怎麼辦？」稍早，親屬Hemin Ismael Azeez以英文發在臉書，作家吳珊珊協助翻譯成中文，700多字聲明指出，面對警方帶著司機來下跪，還要他們給予原諒，「這個對我們來說是完全違反常理的。」

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

辣媽唱歌被拱接吻！兒子凍未條「抓過來喇舌」

辣媽唱歌被拱接吻！兒子凍未條「抓過來喇舌」

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

關鍵字：

母子舌吻喇舌

讀者迴響

熱門新聞

弟幫姊送喜帖摔倒　遭超速車輾斷頭

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

邱澤罕見同框老婆放閃！

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

點傳播妹助興！職軍嗨完遭仙人跳　簽下650萬本票

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

過年放10天！　鄉民揭5大缺點：很痛苦

桃園男逛街突失智！幼兒3度低溫大哭狂抖

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

「天馬神獸」真現世！正面清晰畫面曝光

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

雲林工廠起火「全面燃燒」！消防員灌救中

明開工別煩！今年還有7大連假　最長放5天

更多

最夯影音

更多
蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD

蕾菈隆乳怕下垂..麻醉前喊：不要太大　余祥銓曬媽遭小S虧「戀母情結」XD
Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

Hani車震「裸背猛搖」太害羞！　揪ㄆ友實現性幻想..他暈船了QQ

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

楊祐寧見老婆「驗孕兩條線」超激動　練跑太囉嗦..她火大：不要再講話

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

《台灣犯罪故事》揭軍營黑暗　蔡凡熙陷霸凌地獄冰塊塞褲裡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面