資優女愛上伊拉克同學結連理　與兒遭公車輾死...跨國良緣碎

記者游瓊華、鄧木卿、黃資真／台中報導

台中市一輛公車昨(27日)深夜11時許於學士路、英才路口左轉時，撞上過馬路的一家三口，其中30歲的母親李女與1歲男嬰傷重不治，伊拉克籍丈夫季男受輕傷。而夫妻倆過去都是中國醫大畢業的學生，妻子更是以第一名的好成績畢業，沒想到一場車禍不僅雄走兩條生命，也讓一個原本完美的家庭瞬間破碎。

▲台中公車左轉撞碎一家三口，母子倆雙雙殞命，伊拉克籍丈夫輕傷，一家三口一起出遊已成回憶。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



回顧事發經過，當時丈夫推著嬰兒推車與妻子李女走斑馬線過馬路，路口一輛公車綠燈左轉，疑似視線昏暗未注意到行人，當場撞上一家三口，嬰兒車瞬間被粉碎，母子2人當場失去心跳，經送醫搶救後，仍因傷勢過重，於今(28日)凌晨0時許雙雙宣告不治。

據了解，夫妻倆都是中國醫大畢業的學生，李女更是以第一名畢業的模範生，季男後來從事美語教學，2人結婚後順利生下1個兒子，從日常出遊照能看出一家三口過得平凡且幸福，沒想到短短幾秒鐘的時間，瞬間天倫夢碎，3人從此天人永隔。

肇事的公車司機陳男(53歲)沒有酒駕，但當時陳男稱視線昏暗「沒看到人」，不過季男指出現場附近都是路燈，並沒有很暗，詳細肇因尚待後續調查釐清。