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辣媽唱歌被拱接吻！兒子凍未條「抓過來喇舌」　她嘆：喝醉了…

▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

八點檔劇情真實上演？一名媽媽表示，前陣子兒子要和朋友去唱歌，她擔心對方被帶壞，於是就跟著一起去。由於她是娃娃臉加上穿著火辣，當下燈光也很昏暗，兒子朋友沒發現異狀，喝醉後還想要和她親吻，結果兒子情急之下，就直接把她抓過來喇舌。離奇劇情讓網友都看傻眼。

原PO在臉書社團「匿名2公社」表示，前陣子有看到一篇文章，在討論兒子和母親喇舌的事件。她坦承自己就是該事件的主角，也還原當時的狀況，表示因為擔心兒子會被朋友帶壞，加上看到近來警察抓到很多吸毒犯的新聞，所以才會陪同兒子一起去唱歌。

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原PO表示，抵達現場的時候，兒子朋友已經喝醉了，沒有特別過問她的身分，因為她是娃娃臉加上平時穿著火辣，當下燈光也很昏暗，看不出來她的年紀，因此當下沒人察覺出異狀。後來她也喝醉了，眾人一起玩遊戲，就有人開始拱她和兒子朋友接吻，兒子當下也醉了，「聽到我要被別人親，就直接把我抓過去了喇舌」，但她強調，在那之後2人沒有再做出出格的事情，大家不用想太多。

文章曝光後，網友紛紛表示「若妳沒提醒大家，已經沒人記得這檔事，妳認真了」、「哪怕妳被妳兒子親，跟兒子發生兩情相悅！說實話沒人想知道」、「妳沒說，我還不知道有這種事」、「有誰想太多？妳自嗨就好了，何必一直強調呢」、「怕兒子被帶壞，乾脆跟兒子一起壞嗎」、「沒有想太多，純粹只是當笑話看罷了」、「參加兒子跟同學的聚會能把自己喝醉成這樣，您還真是要檢討一下」，也有人說「光想像還是覺得噁心」、「母子都有病，結案」。

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