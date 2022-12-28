「兒子故意考96分」媽媽不懂求解　過來人一句點破背後想法

▲媽媽貼出兒子考試96分的題本，疑惑表示「搞不清楚兒子在想什麼」。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

一位媽媽在臉書貼出小考題本的分數，稱兒子最近炫耀說自己考了96分，原因是已經「看膩了98跟100分」，讓她不禁感嘆，有時候真的搞不清楚兒子在想什麼。不過，網友看完後紛紛稱讚她兒子「很厲害」，還有人剖析出背後動機，引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張寫著96分的考試題本，談到國小兒子最近很興奮地跟她說「媽媽！我平常都考98或100！終於阿！這次我考96！」

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原PO不解反問「蛤？所以你在高興什麼？」不料兒子回答「我看膩98跟100了！終於考到96了！」讓她不禁疑惑「這孩子的思維，有時候當媽的真的不懂...」

許多家長紛紛給予肯定，「可以控制分數的人比考一百分還厲害」、「當他可以控制分數也代表整張考卷他都會」、「控制分數很強，可以故意剩下幾題不寫的天才」還有人笑問「水瓶座？」、「是不是原本第三名跟你小孩說：我媽媽說我考第二名有獎金1000，我再分你500？」

不過，也有人提醒，「如果高中還能這樣說，那就真的恭喜您了，生了一個天才...」、「小學的題目都很簡單，高分很容易，國高中有英數理化，難度就來了」、「我懷疑你兒子跟這次考第一名的同學達成了什麼交換」、「跟孩子說，上大學後你要看到60分就不容易了，要珍惜」

有網友分享過來人經驗，「我小時候考0分，我爸很開心的說要請我吃竹筍炒肉絲這道菜」、「我兒子是說他不要一直第一、二名，要第七、八名，然後下一次再衝上去第一名，這樣就有進步獎」、「孩子是想吸引父母的關注度，因為小孩認為意外反常的分數可以吸引到父母關注，所以才興奮」掀起熱議。