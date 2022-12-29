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快訊／台中公車輾斃母嬰　家人怒發5聲明：處理完全違反常理

▲▼ 。（圖／記者劉人豪攝）

▲目睹妻兒遭公車輾斃，丈夫表示當時公車速度超級快 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者劉維榛／綜合報導

台中公車司機27日深夜「無減速轉彎」輾斃一對母子，讓目睹整個經過的丈夫淚喊「我該怎麼辦？」稍早，親屬Hemin Ismael Azeez以英文發在臉書，作家吳珊珊則協助翻譯成中文，700多字聲明指出，面對警方帶著司機來下跪，還要他們給予原諒，「這個對我們來說是完全違反常理的。」


還原事發經過．周二晚上11點多，伊拉克籍季姓男子帶著老婆與1歲多兒子外出吃宵夜，但發現麥當勞關了，於是準備回家，殊不知過馬路時，一輛公車快速轉彎，也沒有減速停下來，壓過老婆跟孩子的身體，直到另個道路才停下。

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當下老婆與孩子被送往400公尺遠的醫院搶救，無奈仍救不回2位摯愛的性命。中國醫藥學院附設醫院急症暨外傷中心急診部主任陳維恭透露，母子頭部雖無明顯外傷，但軀幹有多處擦傷、都是瘀青，腹部肝脾等臟器大出血，引發急性休克、腦幹功能受損，團隊奮力搶救仍無法拉回母子。

針對「是否有看到一家3口過馬路」、「是否是平時常走的路線」、「當時車速多快」等問題，肇事司機皆低調表示，交由檢方偵訊。肇事司機也向死者家屬彎腰致歉，表示自己真的不是故意的，之後更跪下磕頭道歉，但死者父親見到此舉反而更加心痛，癱坐放聲大哭。

對此，伊拉克丈夫親屬Hemin Ismael Azeez以英文在臉書發表5點聲明，後經作家吳珊珊協助翻譯成中文。700多字的聲明中，他質疑「感覺有些特定媒體從業人員是受到運輸公司指示，要把這個意外帶成別的風向。」

Hemin Ismael Azee更難以接受的是，看著警方帶著司機來下跪認錯，「希望我們可以接受他們的道歉，這個對我們來說是完全違反常理的。」

5點聲明翻譯成中文，全文如下：

在12月27日的晚間，我得知了一個令人心碎的消息，一個悲慘的意外導致我的侄子及他的母親喪生了。一個滿懷期望的家庭在一秒鐘之內就天人永隔了。這個悲劇讓每個人都感到悲痛萬分。

我寫下這篇文章，希望可以幫助喚醒台灣的有關當局含交通運輸公司、安全、急救部門、媒體等，來為這件事負責，且能夠有一個更好的方式來處理類似事件。

一、只允許受過訓練能夠有耐心且負責的合格駕駛在繁忙的街區開車是值得的。在這個致死的交通意外裡，駕駛行駛一輛無乘客的公車疾速左轉，很肯定的是他的目的絕對不是安全駕駛，而是想要趕快回家。在撞倒這一家三口後，他沒有馬上停下來，而且也沒有即時反應，馬上跟緊急救護單位聯絡。

二、這個駕駛在犯下幾乎肯定是致死的意外後，過來看到你抱著兩個軀體在腿上，然後跟你說：我沒看到你們。與此同時，他在第一次撞擊，撞到爸爸之後完全沒有慢下來，才又撞到了其他的家人。

三、事發地點距離中國醫學大學醫院急診室只有幾百公尺遠，而救護車花了一些時間才抵達現場，當時大約是午夜23:00，而路上也幾乎沒有車輛或行人。這個可以看出要不就是駕駛完全無知，沒有馬上叫救護車，或是急救單位花了一些時間才來處理。

四、我們面對很多採訪和媒體曝光，也告訴了他們實際發生的情況。但感覺有些特定媒體從業人員是受到運輸公司指示，要把這個意外帶成別的風向。

五、另一個糟糕的事情是，在經歷了這些之後，在好好照料倖存下來的人時，有安全部門（警方？）帶著這個殺死我們家人的肇事者來到倖存者及死者面前，希望我們可以接受他們的道歉，這個對我們來說是完全違反常理的。除了故意要來測試你的耐心及憤怒，我不知道該怎麼解讀這樣的行為。

這是一個家庭試圖在斑馬線上合法合規過馬路所發生的事。

讓我們的聲音能夠傳達到不只是台中，而是全台灣的有關當局。

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