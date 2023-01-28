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新內閣成蔡英文代理內閣？　邱臣遠籲陳建仁：應勇敢展現個人意志

▲▼民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者宋良義攝）

▲民眾黨立委邱臣遠。（圖／記者宋良義攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁27日公布首波19名新內閣閣員名單，立法院民眾黨團總召邱臣遠表示，從這次人事安排可看出，這是屬於總統蔡英文個人意志的代理內閣，為了避免提前跛腳，且適度制衡賴清德，內閣成員基本上是維持現狀、打安全牌。他也提醒，陳建仁在第二波名單公布前，對於高度爭議的留任名單，應該勇敢展現個人意志，才能在看守的一年多的任期中，真正展現溫柔堅韌的改革魄力。

邱臣遠28日指出，除了新任的「僑委會委員長徐佳青、海洋委員會主委管碧玲、財政部長莊翠雲、原能會主委張靜文」四名女性閣員是亮點外，從已公布的名單及外傳名單來看，仍舊是政治因素多過於專業考量。對民眾來講是「換湯不換藥、舊酒裝新瓶」，與敗選後外界所猜測的名單幾乎相同，包括新任副閣揆鄭文燦、總統府秘書長林佳龍等，都被戲稱為「敗選者聯盟、付酬者聯盟」，充分表現出執政黨正在與民意脫節。

邱臣遠認為，該份閣員名單是屬於蔡英文個人意志的代理內閣，為了避免提前跛腳，並適度制衡賴清德，內閣成員基本上是維持現狀、打安全牌。同時，這也是民進黨派系平衡下的妥協名單，並非以專業聘任及經濟優先為主，令人堪憂。

邱臣遠提醒，若未來蔡英文掌握整體內閣運作，應注意民主政治的「責任政治」原則，倒數一年多的任期，必須要直接面對民意且接受在野黨監督，閣揆並不是幫忙擋子彈，應該要直接回應民意，不要再像之前一樣當神隱少女。他也建議，陳建仁在第二波名單公布前，對於高度爭議的留任名單，包括衛生福利部、農業委員會、外交部，甚至是NCC等部會首長，應該勇敢展現個人意志，才能在看守的一年多的任期中，真正展現溫柔堅韌的改革魄力。

至於中國大陸文攻武嚇與雙邊貿易的經濟制裁、國際經濟挑戰、國內外通膨及景氣的不樂觀、治安敗壞與資安問題等，邱臣遠說，新內閣應優先穩定民生經濟、國家安全、社會正義。他也補充，由於去年九合一大選民進黨大敗後，在野黨已給執政黨兩個月進行反省檢討及內閣改組；因此，新內閣沒有蜜月期，強調「民眾黨身為一個負責任的在野黨，會繼續以專業的態度強力監督、為民發聲。」

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