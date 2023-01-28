內閣改組不見陳時中？　徐巧芯曝民進黨下波「造神」對象

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長。（圖／記者屠惠剛攝）



實習記者李密／台北報導

蔡英文總統昨宣布由前副總統陳建仁組閣，後續閣員異動也引發外界關注。對此，議員徐巧芯27日表示，民進黨此波造神對象鎖定陳建仁，預計將對照前衛福部長陳時中的模板。徐巧芯也分析，此次內閣名單不見陳時中，可見民進黨造神成功後，若不幸跌落神壇就「踢掉」。她更強調此波造神運動「與賴清德一點關係也沒有。」

▲陳時中。（資料照／記者蔡文淵翻攝）



徐巧芯27日在節目《鄭亦真辣晚報》中說，民進黨這波造神對象就是陳建仁，以上一波的陳時中為例，從疫情期間開始，「記者會上一夜白髮、睡在哪裡、今天多辛苦、明天多可憐、阿中部長」，任何攻擊和批評陳時中政策的人，就算就事論事，網軍還是全面出征。「民進黨對要造神的對象，就是用這樣的方式，這已經是模板」。

徐巧芯質疑，民進黨要把當初陳時中的模板，復刻到陳建仁身上，甚至蔡英文也做過一樣的事情，當時是「辣台妹」，把她跟抗中保台聯繫在一起。至於造神成功後，若跌落神壇，就是「將他踢掉就好」。

徐巧芯說，以陳時中為例，其他縣市首長、團隊敗選可以升官，甚至管碧玲是陳時中競選團隊的人，還是升官，但在這波內閣人事中並沒有看到陳時中。徐巧芯表示，陳時中落選後還幫其他人輔選，沒有功勞也有苦勞，且同樣推銷高端疫苗的陳建仁現在當上行政院長，「為什麼陳時中不能入閣？」

徐巧芯最後強調，不過民進黨這次造神對象是陳建仁，「與賴清德一點關係都沒有。」