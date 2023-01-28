批陳建仁內閣名單「擠牙膏」釋出　洪孟楷：這非政府負責任的說法

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前副總統陳建仁昨在被蔡英文總統任命為任行政院長後，於傍晚正式公布首波內閣閣員名單。但國民黨立委洪孟楷今（28日）表示，內閣改組名單每天擠牙膏式地釋出，確實不是一個政府對民眾負責任的說法，呼籲陳建仁要在開工第一天，以書面或記者會方式，公開說明內閣人事是否已底定。

洪孟楷也說，有爭議閣員，包括衛福部長薛瑞元與農委會主委陳吉仲都留任，看得出這波人事趨於保守，代表蔡政府仍認為究責限於少部分的人，包括行政院長蘇貞昌與國安局長陳明通，由他們負起全責，然後到此為止，接下來力拼2024了嗎？

洪孟楷呼籲陳建仁團隊，應以全國人民幸福方向為依歸，絕對不要再有政治意識型態的操作。

談及國安團隊在此次內閣改組未有太大變動，洪孟楷認為，這跟兩岸及外交上沒有和緩有相關，看起來蔡政府是希望以不變應萬變，並讓熟悉業務的人持續負責，避免新手上路須要時間。

但洪孟楷也說，未來台海危機或美中關係持續緊張，能否因為以不變應萬變而舒緩，還要持續觀察，希望總統蔡英文不要誤判情勢；而從國安團隊留任狀況來看，應該要好好把中華民國的核心價值跟利益找出來，避免台海陷入危險跟戰爭之中。

至於陳建仁內閣的女性閣員人數提升，洪孟楷表示，過去期待女性的比例至少要四分之一，過去也只有馬政府有做到，不過民進黨七年來終於有所提升，還是要給予肯定。

陳建仁內閣首波名單：

行政院長陳建仁（新任）

行政院副院長鄭文燦（新任）

行政院秘書長李孟諺（留任）

行政院副秘書長何佩珊（留任）

行政院發言人陳宗彥（原內政部政次）

政委：



政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委鄧振中（留任）

政委羅秉成（留任）

政委黃致達（留任）

政委李永得（原文化部長）

政委吳澤成兼任工程會主委（留任）

政委吳政忠兼任國科會主委（留任）

政委龔明鑫兼任國發會主委（留任）



部會首長：



經濟部長王美花（留任）

勞動部長許銘春（留任）

財政部長莊翠雲（原財政部政次）

海委會主委管碧玲（原民進黨不分區立委）

僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）

原能會主委張靜文（原原能會代理主委）