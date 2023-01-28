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過年太多飲食地雷　甲狀腺病友這樣吃就安啦！

▲過年留稿。（圖／免費圖庫提供）

▲過年飲食地雷多，甲狀腺病友要小心。（圖／免費圖庫達志影像）

記者郭玲綪／採訪報導

一到了農曆年，不免又是餐餐大魚大肉，醫師常常在門診被詢問，甲狀腺患者飲食在過年時是不是有哪些地雷食物不適合吃？首先要知道的是，你的甲狀腺怎麼老是鬧脾氣。

涂育維中醫師表示，除了甲狀腺惡性腫瘤必須立即切除外，不管是甲狀腺亢進或是甲狀腺低下，還是只是單純的甲狀腺結節或是囊腫，中醫認為這都是內分泌與免疫調節出了問題，中醫觀點主張透過「辨症論治」的方法，透過針灸與中藥好好調教、扶正甲狀腺功能，調節人體免疫系統，就可以減低患者動手術摘除甲狀腺的機率，也可以避免手術後要持續補充甲狀腺素的情況。

▲▼吃起來！營養師曝吃堅果「4大好處」 。（圖／Unsplash）

▲堅果食物容易刺激甲狀腺囊腫。（圖／免費圖庫Unsplash）

涂育維指出，年節應景食物當中，隱藏許多甲狀腺的地雷食物，例如開心果，花生，核桃、葵花籽、杏仁、松子等，添加糖和鹽等調味料，對甲狀腺囊腫患者來說，是一大負擔，堅果的屬性偏燥，吃太多往往會容易口乾，喉痛，對甲狀腺結節與囊腫也容易有刺激的傾向，患者如果要吃，建議吃未加工堅果，原則每天不超過20至30公克。

甲狀腺亢進病友這樣吃

另外甲狀腺亢進病友要避免攝取大量的海鮮，特別是鮭魚、鮪魚、旗魚等大型海水魚，因為含碘量高和環境賀爾蒙的關係，容易影響甲狀腺功能的穩定性，所以建議每2天吃一份就好。

▲石門富基漁港推年菜 迎春大啖海鮮討吉利。（圖／新北市漁業處提供）

▲甲狀腺亢進病友要避免攝取大量的海鮮。（圖／新北市漁業處提供）

此外容易上火的的食物，包含高溫油炸、燒烤、沙茶、紅蔥頭、紅蔥酥、麻油、薑母鴨、麻油雞、羊肉爐、藥燉排骨等要適量，溫補容易化燥生熱，會影響甲狀腺與免疫的調節。臨床上曾有患者一吃完十全大補湯就開始心悸跟手抖，不斷冒汗，原以為是食物中毒，原來是甲狀腺亢進在作怪。

黑糖薑母茶與咖啡也要適量服用，偏溫性的生薑與黑糖和咖啡因的飲品容易刺激心律，容易讓甲狀腺亢進患者產生胸悶不適的壓迫感。

十字花科蔬菜包含花椰菜、高麗菜、大白菜、青江菜、油菜、芥菜、大頭菜、蘿蔔等，含碘量相對較低，綠色蔬菜可以有效的調節免疫，中醫認為可以潤燥降火，對於甲狀腺亢進有正向調節作用。

▲▼花椰菜,烤肉,蔬菜,胡蘿蔔,烤肉串,炭烤。（圖／翻攝自pixabay）

▲十字花科蔬菜有助調節甲狀腺功能。（圖／免費圖庫Pixabay）

甲狀腺低下病友這樣吃

甲狀腺低下患者由於身體水分調節代謝差容易產生水腫，中醫稱之為三焦水道不通調，加上身體缺乏動能，所以常常手足腫脹、身體發胖。醃製的食物如鹹菜、香腸、臘肉、煙燻製品、蜜餞，高鈉的火鍋湯頭容易引起水鈉滯留而加重水腫，過度加工的澱粉類食物如蛋糕、蔥油餅、油條、餅乾等也會干擾甲狀腺功能，平常應減少精製糖、油、砂糖、鹽、玉米粉及麵粉類等製作的精緻食物，多吃新鮮自然的食物或食品，可以幫助調節內分泌和免疫系統。

那甲狀腺低下總算可以吃補了吧，涂育維也不建議，因為如果是免疫系統攻擊自己的甲狀腺產生低下的情況，越溫補的食材反而讓免疫更失調，所以只要有甲狀腺疾病的朋友都不建議自行隨便亂補。

甲狀腺機能低下的患者會有體重過重，容易疲倦水腫也常被便秘所困擾。除控制體重外，注意膳食纖維與水份的充份攝取也是重要的，最簡單的方式就是起來走動或曬太陽，當血液循環加速，不僅身體可以產熱，而且血氧可以供應到全身組織，讓人更有精神不怕冷，更有助於改善甲狀腺低下的狀況。

▲過年留稿。（圖／記者郭玲綪攝）

▲涂育維中醫師。（圖／醫師提供）

而在中醫調理過程中，甲狀腺疾病患者更要配合遠離地雷食物，才能發揮治療的加乘效果，特別是在農曆年節為了滿足口腹之慾更要注意自身的飲食是否會影響到甲狀腺的分泌穩定。

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