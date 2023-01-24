新竹街頭竟有「年菜在路上跑」！驚奇影片在地人笑出來

記者柯振中／綜合報導

新竹近日有許多民眾目睹街上有鵝在逛街，逗趣的模樣都被拍下來上傳到網路上。一名男子24日行經竹光路時，意外看見了3隻鵝站在馬路中間，不斷探頭看來看去，逗趣的模樣讓他笑得直喊，「誰家的年菜跑出來了啦！」

這名男子在「新竹爆料公社」上傳影片，當時他正行經竹光路與西大路的路口，停等紅燈時，卻看見了3隻鵝站在大馬路上，不斷探頭左右觀看，模樣十分有趣。

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▲新竹街頭有年菜在路上跑。（圖／翻攝臉書／新竹爆料公社）



不過，由於3隻鵝遲遲沒有離開，對向車輛似乎擔心影響交通，還有一名副駕駛從車上跑下來，上前將3隻鵝驅趕到路邊。

3隻鵝呆頭呆腦的模樣十分討喜，男子也覺得相當可愛，於是笑得直呼「誰家的年菜跑出來了啦」。

▲年菜最後被善心阿伯趕到路邊，避免了一場災難。（圖／翻攝臉書／新竹爆料公社）



離奇的畫面曝光後，不少網友被可愛的畫面萌到，於是出言回應，「最近這三隻很常出現哦」、「再不走開通通抓起來燉來吃喔」、「他們要跟著我殺進黃四郎碉摟」、「應該要往中正路鴨X許尋仇去！好可怕的陣容」、「年菜！哈哈哈，好好笑喔～。」

而在此之前，就有民眾在新竹城隍廟附近捕捉到這3個呆萌的身影，當時3隻鵝的前方還有主人帶路，如今卻站在大馬路中央探頭探腦，讓人不禁感到好奇，是不是跟主人失散了。