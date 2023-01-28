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過年來「最好吃一餐」是它！眾人爆共鳴笑+1：初二晚上就吃了

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲連吃好幾天年菜，泡麵突然變成人間美味。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

每到農曆春節前，很多人期待又興奮，因為可以放超多天假，還能吃到各種美味年菜。就有網友在爆廢公社貼文，分享過年以來「最好吃的一餐」，一張「泡麵照」讓其他人秒笑出來，卻又有感直呼，「原來很多人想法一樣XD」、「年節後最想吃的真的是泡麵耶！」

這位網友貼出一張泡麵照，「連續假期以來……到最後泡麵真的覺得是最好吃的一餐，大魚大肉太可怕了@@」，讓一票人爆共鳴，「真的！我剛剛也是牛肉泡麵+青菜+蛋，無敵的美味」、「我去年也是……吃了兩餐鮑魚海參大蝦，第三餐煮快熟麵+蛋，還是簡單的麵好吃」、「真的，我初二晚上就吃泡麵了」、「連單吃白飯都變米其林美食了。」

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其中，有人看到原PO在泡麵丟了不少火鍋料，忍不住開玩笑，「這碗是大魚大肉泡麵」、「還加火鍋料表示你受到的毒打不夠」、「這泡麵也是蠻豐盛。」

還有網友頭痛直呼，「除夕前天滷的一鍋焢肉、一鍋筍絲，吃到今天還是吃不完」、「還一副腿庫在冷凍……」、「我娘家媽媽還包一包豬腳給我」、「以後過年可以自己決定的時候，我只想清粥小菜醬瓜罐頭就好」、「已經處理了幾餐了」、「我只有吃除夕那餐而已，冰箱感覺清不掉了。」

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