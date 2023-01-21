過年長輩享用年菜慎防意外　營養師提醒4字訣

▲光田綜合醫院營養室主任林淑雯。（圖／光田醫院提供）

記者白珈陽／台中報導

不論在家開伙自備傳統味，或是早早訂好五星級飯店年菜，春節圍爐團聚享用各式美食是美事一樁，但隨著台灣人口快速高齡化，對於家有高齡長輩者而言，準備年菜卻是一項考驗。對此，光田綜合醫院營養室主任林淑雯提出四字訣「小口好嚼」，提醒民眾與長輩吃飯時，自己與長輩都要留意不要團圓太開心，暴飲暴食導致意外發生，另外準備年菜時，應挑選較少刺的魚類，食材也要分切小塊，方便吞嚥。

光田綜合醫院營養室林淑雯主任說明，在準備年菜食材時，可能會忽略長輩牙口及吞嚥問題，造成食用時一不留意，即可能造成誤嚥，像是佛跳牆中的鵪鶉蛋、魚料理中的魚刺、火鍋中的魚丸、餃類、花枝、玉米粒，都容易造成食物梗塞在長輩喉嚨。

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「其實這些情況都是可預防及避免的！」林淑雯主任提醒，準備年菜食材時，應挑選較少刺的魚類，如鮭魚、鱸魚和石斑，魚類雖然肉質軟嫩適合長輩，但仍可能有細小魚刺，給長輩食用時要很小心。

因長輩因咀嚼能力不足，吞嚥協調力較差，當食用油炸年糕、湯圓或麻糬時，因糯米類的食物有彈性及黏性，長輩不易咀嚼小塊及吞嚥，因此老人家在食用時此類食物時要慎防噎到，建議可以先分切小塊（約0.5*0.5公分）再食用或者較硬的食材，可先用餐具稍微壓碎食物，測試質地是否夠柔軟，若是唾液分泌少的老人，就更應避免食用鬆散的食物如蛋黃、花生粉及傳統糕餅等。

林淑雯主任也提醒，準備年菜時，最重要的就是要讓長輩「吃得下」，除了顧及年菜的色香味，增加餐點豐富性，促進食慾。若是太硬、太大、太乾的食物容易吞不下，可以透過調整食物的軟硬度、濕度、切割大小與烹調方式，可以選擇有湯汁的食物搭配進食。幫助吞嚥。若是量多一次吃不完，可以少量多餐提供，讓長輩能吃盡量吃，以「吃得夠」為原則。

用餐期間，可以邊注意長輩的嘴巴有無吞嚥，觀察喉結可看出食物有沒有吞下去，最後再看看嘴巴有沒有吞乾淨，以上這些技巧讓照顧者能夠面面俱到，讓長輩圍爐時吃得高興，並且大家都能歡歡喜喜的過個好年。