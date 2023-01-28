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大學休學在家「啃老30年」！只因1句話　他絞殺雙親塞冰箱棄屍

▲▼酒鋪。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲死者家中經營酒鋪，因此有大型營業用冰箱。（示意圖，非當事人家中酒鋪／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本福岡市一名在家啃老超過30年的60歲男子2021年使用電線勒斃年邁雙親，隨後將兩人的屍體塞進自家酒鋪使用的營業用大冰箱，因此被依殺人與棄屍罪嫌起訴。檢方認為嫌犯罪刑重大，求處無期徒刑，而福岡地方法院則判處其30年有期徒刑。

根據《每日新聞》報導，起訴書指出，現年60歲的被告松本淳二2021年6月20日因不滿當時88歲的年邁父親松本博和請他協助上廁所，因此憤而持電線勒住對方的脖子，將其殺害。犯案後他便將父親的遺體塞入自家經營的酒鋪中的大冰箱內。

事後，他發現當時87歲的母親松本滿喜枝目睹他弒父的過程，為了滅口，便以相同手法勒住母親的脖子，隨後將其塞入酒鋪冰箱內，使母親窒息死亡。

被告自大學休學後，從未就業，就這樣在家啃老超過30年，大部分的時間則是在家看動畫與漫畫，幾乎不與外界交流。檢方指出，事發當天，死者是第一次請兒子協助如廁，沒想到被告卻因此痛下殺手，與其他因疲於照護而行兇的案例大相逕庭，動機十分自私自利，因此求處無期徒刑。

對此，松本的辯護律師則主張，被告並非抱有強烈的殺意，且非計畫性犯案，應該判處23年徒刑。律師同時強調，被告經精神科醫師面談後，被指出有部分精神障礙，因此法官應考慮此點進行判決。福岡地方法院最終判處其30年有期徒刑。

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