　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本COVID-19降級室內免戴口罩　預定5月8日生效

▲▼ 日本疫情。（圖／路透）

▲日本室內免戴口罩，預定5月8日生效。（圖／路透）

文／中央社

日本首相岸田文雄今天說，日本政府將取消在室內戴口罩的建議，並下調COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在傳染病法上的級別，和季節性流感相同。

法新社報導，這些改變將從5月8日生效，將把COVID-19目前與結核病和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相同的級別往下調整，歸入和流感相同的分類。

岸田文雄在電視轉播的政府會議上說：「至於是否戴口罩，無論室內或室外，都將由個人決定。」

「我們將進一步邁向『與COVID-19共存生活』，並在家庭、學校、工作場所、社區和生活各個方面恢復正常的目標上穩步前進。」

口罩在公共場合無所不在，人們在戶外也普遍佩戴，儘管政府已經說過，在不擁擠的環境下，戶外沒有必要戴口罩。

即使在2020年COVID-19爆發之前，許多日本人在感冒、花粉熱或者冬天預防疾病時，都會使用口罩。

主要媒體的民調顯示，即使政府取消規定，大多數人仍將繼續戴口罩，以維護公共衛生。

這些改變意味著，從5月8日─日本「黃金周」假期結束後─COVID-19患者及其密切接觸者不必隔離了。

韓國也計劃從1月30日起取消室內戴口罩的規定，而中國則是防疫政策大轉彎鬆綁嚴格的「清零」政策。

ET快訊
快訊／「機械車位」攔腰夾人！新北男當場無生命跡象
陳文茜長眠地設計好了　鬼門關數度來回
允許老公「3P約會」　辣妻宣布懷孕：和小三一起養小孩
丁寧新年喊話　「我要當正直的賤人」
不是白開水！感冒喝「這4種飲品」好得快　營養師認證
日本「室內免戴口罩」　預定這天生效
開工紅包別急著花！　命理師揭開運4招：財運旺整年
「一動作」處理多餘口罩、快篩　食藥署：可罰100萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本COVID-19降級室內免戴口罩　預定5月8日生效

海地多名員警遭黑幫殺害　警察闖機場向總理抗議

《芝麻街》之父辭世！「受女兒啟發」打造傳奇節目　網湧哀悼

普丁現身了！　和大學生霸氣合照「腳下這雙鞋」竟成亮點

女兒腦病變又罹癌！老母照顧38年「心累放手」　下藥毒死她後輕生

產線有台灣訂單排隊！　美軍援烏「M1A2艾布蘭坦克」時間表未定

警察「痛風跛腳」休假中　卻踢了19場足球賽！活跳跳模樣全被拍下

挺台法案「幕後推手竟是荷蘭人」　他在美國奔走遊說33年

動物園大猩猩突「交疊激戰」　屁股狂抖60秒完事！遊客尬爆狂笑

美FDA分析：一天打完「BNT次世代疫苗+流感疫苗」　恐增中風風險

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

吉娃娃被「體重4倍」橘貓重壓　剩頭露出好無奈...媽：還好嗎

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

探索世界文化遺產合掌村　展望台眺望茅草屋極美！

日本COVID-19降級室內免戴口罩　預定5月8日生效

海地多名員警遭黑幫殺害　警察闖機場向總理抗議

《芝麻街》之父辭世！「受女兒啟發」打造傳奇節目　網湧哀悼

普丁現身了！　和大學生霸氣合照「腳下這雙鞋」竟成亮點

女兒腦病變又罹癌！老母照顧38年「心累放手」　下藥毒死她後輕生

產線有台灣訂單排隊！　美軍援烏「M1A2艾布蘭坦克」時間表未定

警察「痛風跛腳」休假中　卻踢了19場足球賽！活跳跳模樣全被拍下

挺台法案「幕後推手竟是荷蘭人」　他在美國奔走遊說33年

動物園大猩猩突「交疊激戰」　屁股狂抖60秒完事！遊客尬爆狂笑

美FDA分析：一天打完「BNT次世代疫苗+流感疫苗」　恐增中風風險

加拿大宣布援烏「豹式戰車」　俄羅斯空襲烏克蘭11死

癌逝大阿姨突「打電話借錢」！她爽快答應　竟連中5張刮刮樂

網妹瞎掰父過世又遇車禍　他狂匯近百萬見不到本尊怒告

看A片好不好？研究揭「大腦內部影響」　和性成癮沒關聯

快訊／汐止「機械車位」攔腰夾人！男子無生命跡象送醫

陳文茜長眠地設計好了！　鬼門關數度來回...「噴泉藏巧思」盼安息

PLG職籃上半季最強洋將　勇士強森爆扣身手秀味、實力兼具

來台26年！印尼新移民成萬能通譯　防疫戰不缺席當「語言橋梁」

冬季限定1天2場！北海道旭山動物園近距離看企鵝遊行

僑委會主委童振源將卸任：僑胞是國力延伸　期盼讓世界看見台灣

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

國際熱門新聞

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

「9年前亡夫」餐廳吃飯　謎團解開了

小行星掠過地球　距離異常接近

東亞「奪命寒流」恐成新常態

女兒腦病變又罹癌！老母顧38年「心累放手」

咖啡廳活春宮！男女「交纏激戰」沙發狂晃

學霸金融家身亡！從紐約「54樓酒吧」墜樓

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

Google冷血裁員　20年工程師被「搧耳光」

光頭男性侵2人妻　收押「女子監獄」爽爽過

馬斯克：特斯拉競爭對手是中國公司

她孤獨死淪木乃伊　1句遺言太心酸

貨櫃傳求救聲！打開驚見10歲童「漂流3千公里」

他嗑生牛肉2年「肛門鑽出2公尺絛蟲」

更多熱門

相關新聞

口罩、快篩囤太多就上網賣　食藥署：可罰100萬

口罩、快篩囤太多就上網賣　食藥署：可罰100萬

隨著台灣與全世界新冠疫情逐漸趨緩，有民眾關心多餘的口罩、快篩，以及其他醫療器材是否可以上網賣。對此，食藥署回應，非醫療器材商販售醫療器材，已違反醫療器材管理法相關規定，可處新台幣3萬元以上100萬元以下罰鍰。

女兒腦病變又罹癌！老母顧38年「心累放手」

女兒腦病變又罹癌！老母顧38年「心累放手」

美FDA分析：同時打這2種疫苗恐增中風風險

美FDA分析：同時打這2種疫苗恐增中風風險

快訊／本土+24350比上周多34.9%　20歲女確診一周家中昏歿

快訊／本土+24350比上周多34.9%　20歲女確診一周家中昏歿

濟州島「強風大雪」今65航班停飛

濟州島「強風大雪」今65航班停飛

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

台東吃無菜單料理！1家6口收3600「只上3道菜」

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

Netflix「2月上架1神劇」網全面嗨炸！

王彩樺19歲女兒出車禍！

輔大陳若儀想復合！小姑怒打臉...1舉動卻被轟爆

觀月雛乃罹病暴肥15公斤近照曝光

郭彥均騎車不慎受傷！　「身上2鮮紅傷口」傷勢曝光

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

林書豪來台打球「PTT狂罵」他驚呆！原因曝

午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

快訊／思源啞口飄雪了！民眾樂歪

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

柴神到！肉掌刮中5000元　媽曝獎金用途：幫牠結紮

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

俄羅斯藝術家「真假繪畫」　顏色、陰影完整還原實物

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面