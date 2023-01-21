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除夕夜加菜！壽山動物園「團圓圍爐」萌樣大公開　春節擺飾超應景

▲壽山動物園在除夕夜舉辦圍爐宴，沼林袋鼠是座上賓。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲壽山動物園在除夕夜舉辦圍爐宴，沼林袋鼠是座上賓。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

有想過動物圍爐會是什麼模樣嗎？壽山動物園今(21日)特別幫沼林袋鼠、絨鼠、冠豪豬等動物準備圍爐宴，除了幫動物加菜、補營養，更搭配周邊應景的春聯及炮竹，讓動物也都感受年節氣氛。

今天就是除夕，壽山動物園為動物們準備的豐富圍爐宴，邀請沼林袋鼠、絨鼠、冠豪豬等動物擔任座上賓，也在牠們家掛上春聯及炮竹；更利用印度紫檀、樟樹等常見的行道樹做成餐桌，擺上地瓜葉、胡蘿蔔、玉米、茄子、香蕉、芭樂、蘋果丁等蔬果，讓動物們感受年節團圓氣氛。

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▲沼林袋鼠望向滿漢全席。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲沼林袋鼠望向滿漢全席。（圖／記者許宥孺翻攝）

園方更細心針對不同的動物習性來設計圍爐宴，例如分批進食、不群聚的沼林袋鼠家族，沼林袋鼠媽媽和袋子裡的小袋鼠一起享用蔬果；各種美食當前，絨鼠家族還是先嗑完最喜歡的葵瓜子，才接著品嚐蘋果丁；至於愛吃甜食的冠豪豬則優先食用水果，喜歡磨牙的牠，還把樹幹餐桌變成「磨牙好物」。

▲絨鼠(龍貓)品嚐佳餚。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲絨鼠(龍貓)品嚐佳餚。（圖／記者許宥孺翻攝）

園方補充說明，沼林袋鼠是小型袋鼠，身高在60公分以下，背部、臉頰、肩部和前肢是灰褐色，後肢是紅褐色，有細長的前腳和強而有力的後腿，跳動時，前腳會抱在胸前，尾巴具有平衡穩定的功用。絨鼠有著圓滾身型和嘟嘟小臉，全身披滿均勻的絨毛像絲般柔滑細緻，十分惹人憐愛，加上牠的長相與日本動畫大師宮崎駿《龍貓》中的經典角色豆豆龍相似，而被暱稱為龍貓。

冠豪豬雖然名字裡有個「豬」，但牠們在分類學上跟鼠類比較近，都是嚙齒目的成員，冠豪豬的臉長得像水豚，但是牠們身上卻長滿長長的尖刺，遇到危險時便會豎起尖刺、重踏腳，並發出聲音嚇唬敵人，要是對方還敢進一步侵犯，牠們便會倒退攻擊，把敵人刺得滿身傷。

▲冠豪豬享用豐盛菜餚。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲冠豪豬享用豐盛菜餚，表情相當陶醉。（圖／記者許宥孺翻攝）

園方提醒，動物園除夕休園，春節期間每日上午8點至下午6點，壽山興隆路接萬壽路至興國路口，實施南向單行管制，往動物園車輛可由鼓山二路/興隆路口進入；另因壽山動物園停車空間有限，將適時實施興隆路交通管制，呼籲民眾在高雄車站搭乘56號公車或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園，搭乘輕軌到文武聖殿站也可轉乘56號公車，除了可節省等候停車空位的時間，也讓旅程更加輕鬆便捷；自行開車的朋友可將車停放在台鐵美術館站或台泥臨時停車場，再轉接駁車入園。

此外，農曆春節門票預購已售罄，年後於2月1日起，每日現場則將限量開放500張現場購票，因名額有限，建議民眾自即日起至官網ibon 及kkday 三大購票平台進行2月份門票預購，以免向隅。

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