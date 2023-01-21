拍背秒變衰「打麻將10大禁忌」想贏錢必看！　這點很多人常忘記

▲牌桌上禁忌多。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

農曆新年是大家團圓交流的日子，難免會有買樂透或打麻將等小賭怡情的消遣娛樂，在開心打牌的同時，也要留意牌桌上的禁忌，避免衰神降臨，《ETtoday新聞雲》為大家整理出「打麻將的10大禁忌」，在眉角上多注意，才能夠把把自摸，把把胡牌！

1. 不能拍背或肩膀

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不管你是上桌打牌的人，還是在旁觀看的人，都絕對不能犯這個禁忌，因為拍肩、拍背這些動作，代表會把打牌人的好運給拍掉。

2. 趕時間不賭

人言「財不進急門，福不入偏門」，是奉勸大家在追求財富時不可躁進，若正處於急急忙忙的狀態，恐怕也無法打得安心，心有旁騖時在判斷出牌也可能出錯。

3. 不要背對門口、窗戶或靠近廁所

通常大門口被視為財神進來的地方，但如果座位背對門口，就像是背對財神；背對窗戶的話，背後可能會有風吹進來，讓打牌的人背後涼涼的，打起來會越打越虛；廁所則被認為是有穢氣，若座位靠近廁所，有人會忌諱沾上穢物之氣。

4. 連莊不能離開位子，不能移動桌腳

這點很多人打牌時會忘記，或是沒注意到！「連莊」表示氣勢很旺，只要你一站起來離開位子，就有可能中斷莊家的好運，所以即使再尿急，也要等莊家下莊才能去；移動到桌腳也是同樣的道理。

5. 打牌之前不要洗澡，不能剪指甲、刮鬍子

打牌的人最需要的就是運勢，打麻將之前通常不會洗澡，以免把身上財氣都洗掉，剪指甲、刮鬍子也是類似的道理。

▲有人在連莊時不可離開座位，是不少新手會忘記的一點。（圖／記者施怡妏攝）

6. 打牌時不能心情不好，也不要罵髒話

打牌時心情不好，會讓整個牌桌的氛圍感不好，也會讓別人覺得牌品很差，心情不好時也無法受到財神爺眷顧；罵髒話也會影響運氣，手氣和氣場會亂掉，牌運也會跟著變壞，通常會越打越輸。

7. 不要在牌桌上借錢

沒錢就別打牌！若錢沒帶夠打到輸了而向他人借錢，會被認為是把自己或對方的財運分掉，且在大過年時欠錢也被視為會影響未來一整年的財運。

8. 北風別對著自己

因為北風代表「背」，對著自己運氣就會不好。

9. 不要隨便過水

有些民眾會想要過水，摸一把大把的，或是胡莊家，不過能胡就胡不要貪自摸，以免運勢因為過水都過掉了。

10. 不要在背後看書

這點算是常見的諧音禁忌，如同現實生活中很多人禁忌「四」與「死」的諧音，打牌時看書、或旁邊有人看書，就好像在「看你輸」。

上述10大禁忌不外乎從諧音或運勢出發，皆屬民間說法、僅供參考，或許誤觸禁忌可能會影響到自己或牌友的打牌情緒或心理狀態，但真正勝負關鍵還是要靠牌技和運氣。打麻將有賺有賠，上牌桌前先掂掂自己的荷包重量，切勿過度成癮賭博傷錢傷身，一起開心過好年。