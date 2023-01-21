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初一「這時段拜拜」賺爆！　命理師曝3祕法：除夕夜不用搶頭香

▲▼台南六合境大埔福德祠，台南財神廟，求財運，發財金，過年走春，過年求財，招財錢母。（圖／記者蔡玟君攝）

▲柯柏成點出，初一拜拜的最佳時機。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆新年是闔家團圓的日子，許多人也會拜拜祈求好運。命理專家柯柏成就分享，大年初一開運的「三大祕法」，除了點出求神拜佛的最佳時間點，也直言不用除夕夜到廟口搶頭香，誠心合十就可以了。

柯柏成在臉書提到，除夕夜團圓飯無疑是整個過年的重中之重，而另一件大事就是初一起的走春拜年，「這裡提供幾個讓自己在新的一年開運好彩頭的祕法。」

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第1點：大年初一「卯時（早上5時-7時）」是最好的求神拜佛時間點

柯柏成表示，台語的「卯」意涵著「賺到的意思」，沒有必要除夕夜去廟門口搶插頭香，所謂的頭香是指，自己在新年度的第一次上香，現在有寺廟已經不需要燒香，誠心合十也是好彩頭的頭香。

請在「初一早上5時-7時」這個時間點，前往家中附近的大廟、正廟，人氣越旺香客越多的廟最好，同時在廟裡可以匯聚眾人的陽氣充滿周遭。

▲▼ 春節,農曆春節,過年,尾牙,運勢,命理,好運。（示意圖／取自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第2點：初一祭祖

大年初一也是祭祖的重要日子，但不用趕著清晨5點，看自己方便，在家祭拜祖先牌位或到先人的靈骨塔進香都行，也可以跟祖先溝通，這樣最萬無一失了。

第3點：初一早餐「最好全家人吃素」

吃過除夕夜圍爐的大魚大肉後，大年初一第一頓飯，全家人最好要吃素食，柯柏成說道，「齋與災同音，而吃齋也意味著吃災，將新的一年中的各種災難全部吃掉，保佑一家人平平安安，所以民俗上有『年初一吃齋，勝過吃一年齋』的說法。」

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