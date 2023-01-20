年假首日！蔣萬安艋舺商圈拜早年　對各式美食讚不絕口

記者蘇晏男／台北報導

今（20日）起10天春節連假，台北市長蔣萬安今傍晚到到艋舺商圈年貨大街走街，沿街向攤商及民眾拜年，並發送「兔gether發財金」，祝福民眾新年快樂、幸福圓滿。蔣萬安與現場貴賓也特地品嚐在地特色美食，像是飄香多年的阿義滷肉飯、必比登源芳割包、昶鴻麵點、東石蚵仔煎、正老牌生炒鱔魚意麵以及擁有百年歷史的兩喜號魷魚羹。

▲台北市長蔣萬安向攤商拜早年。（圖／台北市府提供）

蔣萬安對於來自東石港現貨的蚵仔煎非常有興趣，試吃後大讚好吃，直誇來自東石的蚵仔肥美鮮甜，蛋皮煎的香脆，一口接一口停不下來。還有到華西街絕對不能錯過的阿義滷肉飯，蔣萬安試吃入口後驚豔的說，滷肉飯肥瘦均勻，尤其他自己愛吃肥肉，這肥肉處理的不膩，入口即化，搭配粒粒分明的白飯再淋上醬汁，真是絕配。

而當一喝到兩喜號魷魚羹，蔣萬安笑說他自己都快融化了，魷魚羹鮮香美味，內含生魷魚及肉羹，料實在，處理細膩沒有腥味。

蔣萬安表示，要過年了，希望大家都能感受到過年的氣氛，不管是發春聯、發財金，最重要是過年期間大家出來走春，多來商圈還有年貨大街走走。蔣萬安拜年時也不忘跟透過廣播系統跟所有攤商跟遊客祝福新年快樂，歡迎過年期間大家多來艋舺商圈吃美食、看古蹟還有來龍山寺拜拜，感受過年熱鬧的氣氛。