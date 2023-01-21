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社會 社會焦點 保障人權

賀年恐罰1萬8！BMW X6掀電動尾門「行動拜年車」　高雄警方說話了

記者吳奕靖／高雄報導　

春節連假出遊，前方車輛停紅燈時突然打開後車廂，結果露出的東西讓後方駕駛傻眼，把行車紀錄器畫面貼上網路引起討論。而現在這台「行動拜年車」的行經地點是在高雄市的仁武區，警方對此表示「賀新年惡趣味」，不罰！

▲出現在高雄市仁武區的行動拜年車 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲出現在高雄市仁武區的行動拜年車 。（圖／翻攝記者爆料網）

 
網友在臉書社團爆料公社貼出一段影片，只見一輛BMW X6突然高速右切超車，到前方後還打雙黃燈，下一秒X6駕駛竟然打開後車廂，而且裡頭還藏著一副春聯，原來超車就是為了要跟後方駕駛拜年。

這段影片其實是出自於臉書「Drive 7867 Life」，發文時同時表示「如何有效的避免行車糾紛還能跟用路人拜年，這招可以學起來。」、「純屬娛樂博君一笑」。許多網友看完也紛紛留言說「太有才了啦！完美詮釋電尾門」、「好加在沒有跑出一隻祥獅獻瑞！」

而仁武分局表示：經瞭解該自小客車於停等紅綠燈時開啟後行李箱祝賀過年後立即關閉之行為，是民眾於車輛靜止時進行的賀新年惡趣味，查道路交通管理處罰條例第30條7款「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，旨案並未構成「行駛時顯有危險」之要件。如果民眾車輛行駛時進行惡趣味顯有危險時，最重可罰三千元以上一萬八千元以下罰鍰。

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