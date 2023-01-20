王鴻薇稱夠強就不會因「落跑」被卡？　侯友宜：團結共好

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜今（20）日慰問春節留守崗位的警察並接受媒體聯訪。有媒體問到，國民黨立委王鴻薇昨天表示，「如果侯友宜夠強，黨內就不能再用落跑卡侯」，他對此答覆「多元共融、團結共好」，並稱王鴻薇是認真打拼且自有一套論述的立委，她一定會把立委的角色扮演好。

王鴻薇昨天表示，侯友宜若要攻大位別急著表態，要先冷靜把自己準備好，做到讓選民覺得即使有落跑問題還是願意選他，「如果侯友宜夠強，黨內就不能再用落跑卡侯。」她指出，落跑雖然是影響選舉的因素之一，但不會是唯一因素，要讓選民覺得「雖然你有落跑的問題，但我還是願意選你」。

侯友宜今天被媒體問到此事，他表示，王鴻薇是認真打拼且自有一套論述的立委，她一定會把立委的角色扮演好。他強調，每一個人有每一個人的角色，自己現在是市長，她是立委，大家彼此分工合作，最重要是為這塊土地以及中華民國做更多事，希望對台灣的安全以及各種事務上，大家攜手合作、努力打拼，用這樣的態度國家就會強，人民一定可以安居樂業。

面對媒體追問「如果夠強，黨內就不會卡侯」，侯友宜表示，新北市像台灣的縮影，是一個安居樂業的好地方，所以常說「多元共融、團結共好」。他並重申，謝謝行政院長蘇貞昌這4年來的努力，也期待新內閣上任後，大家同心齊力對國家努力打拼，讓國家永續發展。

媒體再追問，是否樂見國民黨徵召自己參選總統？侯答覆，至今工作已經43年，永遠只有一個態度，為國為民、努力做事，大家不分你我與族群，更不要分任何黨派，只要大家願意攜手合作，就能夠團結共好，相信國家就會很好。