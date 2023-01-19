質詢蘇貞昌落空！　王鴻薇嘆「可惜」：點名「這三人」也要下台

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者宋良義攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭，先前曾喊出「最想質詢的人就是蘇貞昌」的國民黨立委王鴻薇大嘆「可惜」，她認為內閣如果沒有大幅改組就是「改假的」，並點名農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花和衛福部長薛瑞元下台。

王鴻薇19日晚間透露，立法院通過總預算後，蘇貞昌一如預期下台一鞠躬，她最想質詢蘇貞昌的機會沒有了，雖然可惜，但也額手稱慶。另外，她也認為，除了蘇貞昌下台走人，內閣如果沒有大幅改組，想來大家也會覺得不能接受。

「這波內閣改組最應該被換掉的是陳吉仲、王美花、薛瑞元。」王鴻薇指出，如果這三位不換，內閣改組也是改假的，因為這三人的任命完全是政治選舉在中間、專業在兩邊，而且陳吉仲和王美花做的夠久也夠皮的了；薛瑞元雖然新來沒多久，但以他的表現也不必再給他機會。此外，國安局長陳明通雖然隸屬於總統府國安會，不在內閣改組之列，但她也覺得應該一併被清理門戶，不要再留下來有辱官箴。

至於今天稍早傳出蘇貞昌可能留下來的消息，王鴻薇說，從蘇貞昌自喻袁崇煥的時候，她就知道蘇走定了，更直言「我若是蔡英文，也絕對賞你一個痛快」，這齣蔡蘇宫鬥劇演得這麼精彩，蔡英文換掉了蘇貞昌，賴清德做個陽春主席，不敢造次冒進，看來蔡英文仍然大權在握，繼續呼風喚雨了。