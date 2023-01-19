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讓孩子暖心過年！新北雙溪高中家長會送年菜　讓學子喜迎新年

▲▼ 雙溪國中 。（圖／記者雙溪國中提供）

▲▼ 雙溪國中發送22桌年菜給有需求的家庭，希望大家能過個溫馨的年節。 （圖／記者雙溪國中提供）

記者戴上容／新北報導

農曆年節將近，許多家庭正為了備辦年菜而傷透腦筋，然而還有一群弱勢及位居偏鄉的家庭煩惱的卻是沒有經濟能力準備一個溫馨的團圓飯。雙溪高中由近十餘年來歷屆家長會成員組成的善心供餐團年前再度發揮愛心，發送22桌年菜給有需求的家庭，希望大家能過個溫馨的年節。


雙溪高中善心供餐團是由前任家長會林志銜發起，獲得大碩企業許慶業董事長等人的支持，希望提供弱勢孩童及其家庭，能夠在除夕夜享用一頓豐盛的年夜飯。新北市教育局獲悉這項服務經年的善舉，今年特別提供侯友宜市長的「兔吉利來」春聯及紅包給每個家戶，另外還有慈善團體提供每戶冬被一件，讓每一個家庭都能夠吃飽、睡暖迎新年。


雙溪高中校長葉俊士表示，因為疫情影響，各行各業皆遭受衝擊，導致雙溪學子的家中經濟面臨困境。非常感謝新北市政府幸福保衛站的政策讓孩子們獲得溫飽的滿足；更感謝長久以來，由林志銜會長發起發送年菜的善行，即便他們孩子都從雙溪高中畢業了，但是讓孩子們過好年的初心仍舊持續不墜。今年增加的市長春聯及紅包還有冬被發送，讓學生家庭獲得更多祝福。


雙溪高中家長會輔導會長林惠玉指出，發送年菜過程中讓他感佩學校優質的辦學態度，現場除各處室主任外輔導老師也同步在現場關懷學生，更不忘提醒學生善用寒假在家的時間多充實自己、學會感恩。當她看到孩子們因為豐盛的年菜及市長紅包嶄露開心期待的表情，真的是令自己感動！


小華(化名)同學，兄弟姊妹眾多，日前家中又突遭變故導致經濟陷入困難。小華說：平常家中就很難吃到桌菜，即使到了過年也就簡單一兩道菜而已，因此很感謝學校師長們辛勞準備，讓他可以跟大家一樣過個幸福的年。

▲▼ 雙溪國中 。（圖／記者雙溪國中提供）

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年菜雙溪國中家長會

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