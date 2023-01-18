桃園市議員王珮毓結合熱心企業　100份年菜贈弱勢戶

▲桃園市議員王珮毓結合熱心企業100份年菜贈弱勢戶。（圖／王珮毓服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

年關將近，桃園市議員王珮毓結合台灣界展望會、朝敏興業與平鎮區里長，發起捐贈年菜禮盒寒冬送暖，送出100份「玉兔臨門套組」生鮮精選年菜給弱勢家戶，18日舉辦捐贈儀式，結合公益團體一起助弱勢家庭吃得暖心過好年。

▲桃園市議員王珮毓結合熱心企業100份年菜贈弱勢戶。（圖／王珮毓服務處提供）

桃園市議員王珮毓表示，許多生活困苦的家庭往往無法達到清寒或中低收入戶的標準，因此無法得到政府的協助，這次促成年菜送暖的活動，希望真正幫助社會上有需要的家庭，讓他們在寒冬感受到各界的善舉。感謝朝敏興業黃宇駿董事長投入這麼有意義的活動，捐贈100份年菜套組，世界展望會和里長將把年菜送到家戶手中，也感謝里長在地方關心弱勢家戶。

捐贈儀式中，世展會致贈感謝狀予王議員和黃董事長，平鎮區高雙里長袁鳳珠、義民里長吳尚融也出席活動，將共同把年菜送到里內家戶。朝敏興業董事長黃宇駿說，很榮幸參與年菜捐贈活動，能夠把物資送到真正需要的人，就是活動最大的意義。

台灣世界展望會北區辦事處總督導黃錦玲表示，目前世展在桃園服務1200戶、共2400位經濟弱勢的兒少，夥伴們擔心這些兒少在年節是否得到好的照顧，得知這次年菜捐贈活動都非常開心，世展會一定會把王議員和朝敏興業共同促成的愛心送到最有需要的家庭，讓他們吃到豐盛的年菜，在過年前得到最即時的溫暖。