幸福兔給樂！新北議員「超人把拔」王威元、江怡臻捐年菜助弱勢　

▲▼ 新北議員王威元（左）、江怡臻（右，藍衣）捐年菜助弱勢 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

快要過年了！弱勢家庭恐難以溫飽，新北國民黨新生代議員攜手在轄區關懷弱勢，市議員王威元、江怡臻雙雙帶領團隊，和在地企業鐿豐食品有限公司負責人張根豪、大潤發土城店以及土城區里長聯誼會會長張俊隆發送愛心物資與年菜給弱勢家庭，讓大家感受社會大眾溫暖。

市議員王威元說，「我很高興能夠參與這場寒冬送暖活動，希望能夠幫助那些在寒冬裡比較艱困的弱勢家庭和街有。其實越到這個年節時候，我們應該更加關心他們，至少我希望能夠傳達到超人把拔威元有在陪伴大家。」

前往人安基金會、新北平安站領年菜的寒士丁姓大姐表示，感謝王威元總是為大家發聲，對於清寒朋友更是做到無微不至的關愛，常常看到議員往平安站了解大家的需求並且連結愛心人士一同傳遞滿滿的溫暖與正能量。

▼ 新北議員王威元（左）捐年菜助弱勢。（圖／記者戴上容翻攝）

市議員江怡臻指出，平日市政府與她都有持續關心訪視弱勢家庭，而今年過年較冷，透過愛心年菜的捐贈，能夠更了解每個家庭的狀況，讓他們都能感受到溫暖，也盼在未來持續給予幫助，讓這些家庭都能夠過得更好。感謝大潤發土城店敦親睦鄰，給予滿滿愛心，今年是第二年致贈愛心年菜，期盼未來能繼續合作，帶給大家溫暖支援。

土城大潤發店表示，愛心年菜組合裡面有四菜一甜點，有佛跳牆、干貝櫻花蝦米糕、五更腸旺、雙蔘紅棗雞以及香芋紫米粥，相當豐盛美味；這次的年菜象徵著事事圓滿，也希望可以把這份祝福帶到每個家庭，讓所有人都能團圓、開心過好年。