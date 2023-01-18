信義鄉櫻花季19日起跑　草坪頭梅花、櫻花接力綻放

▲信義鄉櫻花季開鑼，草坪頭櫻花艷姿動人。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023年信義鄉櫻花季系列活動將於玉山觀光茶園-草坪頭熱鬧登場，南投縣政府指出，今年櫻花、李花等花種將接力盛開，歡迎全國遊客來南投喝茶、欣賞台灣原生種緋寒櫻動人艷姿和美不勝收的茶園山景、泡溫泉，順道暢遊南投燈會活動。

活動開鑼儀式今天上午在清水公園辦理，由隆華國小太鼓隊、桐林國小小提琴演奏及桐林社區樂舞迎春風等精彩表演揭開序幕，縣長許淑華、信義鄉長全志堅、縣議員全文才與現場貴賓們隨後一起拉開繽紛大彩球；現場還有在地學童擔任小小茶藝師，邀請來賓品茗，並安排獲得烤豬認證之當地族人現場烤全豬，讓來賓大飽口福。

全志堅表示，信義鄉樱花季系列活動自1月19日起至3月5日止，以草坪頭觀光休閒農園為主場，目前遍植4000多棵櫻花樹，受到少雨及暖冬的影響，目前梅花才正要全開，但山櫻花約只綻放3成，李花、桃花斗花卉也將陸續綻放，相信春節期間必會呈現另一番繁花美景。

全志堅也建議遊客，賞樱後可順道到附近的神木村看近千年的巨樟神木，或到東埔溫泉區泡湯；想要更深入瞭解原住民布農文化的遊客，也可到卡里布安部落（望鄉部落），部落小徑內有傳統布農故事及以往族人生活圖騰，回程還可採購當地最新鮮的彩椒、高麗菜、茶葉等高山作物，及梅子夢工廠的農特產品或伴手禮。

許淑華表示，信義鄉梅花及櫻花享負盛名，每年都會吸引遊客上山遊玩賞花，縣府近年已陸續完成草坪頭地區的廁所、櫻花步道及排水側溝等公共設施，相信對觀光旅遊是一大利多；今年因氣候因素，梅花、櫻花等花卉將會接力綻放，可望一次滿足所有朋友的需求。

鄉公所指出，為改善交通壅塞問題，今年進行機動性交通控管：於愛玉橋旁設置大型臨時免費停車場，遊客得搭乘免費接駁車至園區入口處，甲乙類大型車輛一律停放於臨時免費停車場，小型車車輛得停放於愛玉橋旁免費停車場或直接開入園區內停車場（由地主收取100元停車清潔費），園區道路內則禁止臨時路邊停車，入場清潔費用則調降為每人50元。