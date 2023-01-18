過年必逛！「駁二小夜埕」200攤超美海景市集　吃爆60國特色甜點

▲「2023駁二小夜埕—你要幾分甜」初一至初八天天登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

過年絕對不能錯過！高雄駁二藝術特區於過年期間推出「駁二小夜埕」市集，初一至初八(1/22-1/29)連續8天都有將近200攤原創手作、美食市集，更匯聚60多個來自台灣、各國的特色甜點，不管是台式炸年糕、糖葫蘆，還是泰式「露楚」、新馬「摩摩喳喳」，通通都吃的到！

今年春節連假是史上最長，駁二藝術特區推出「2023駁二小夜埕—你要幾分甜」過年主題市集，橫跨大義區大義公園、廊道及大勇區藝術廣場，超大市集讓民眾不怕過年苦思無處去，且搭輕軌就能到。

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▲駁二小夜埕今年擴大辦理，橫跨大義區大義公園、廊道及大勇區藝術廣場。（圖／記者許宥孺翻攝）

今年駁二小夜埕首度與市集單位聯名，邀請「偷偷買市集」南下高雄聯手出擊，集結南部玩具選物店共同出攤，帶大家一同回味療癒又富滿童趣的童年。小夜埕活動現場也將由「大蘋果爵士樂隊」、高雄老字號「兩廣龍獅戰鼓團」與高雄在地喜劇俱樂部「喜劇開港」輪番演出，而電子音樂唱片行「四四拍唱片行」，更要帶來過年期間限定8天8場濃厚大人系電子派對，小夜埕將搖身變成小夜店，草皮變舞池！

高雄市文化局長王文翠表示，春節期間舉辦的「駁二小夜埕」，是許多市民朋友走春行程首選，每年都推出不同主題企劃，今年以「你要幾分甜」為題，匯集60攤以上來自各地特色甜點，同時規劃爵士、龍獅戰鼓、喜劇表演、電子派對等不同風格的舞台演出，更有充滿年味的手作體驗課程，如糖葫蘆、紅龜粿、狀元糕製作，這些深具年節氣氛的傳統甜點，透過親手製作延續文化習俗，讓過年在駁二相聚更有意義。

▲2023駁二小夜埕以「你要幾分甜」為題，募集來自台灣及各國的特色甜點。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲駁二小夜埕是許多人過年期間的走春行程首選，集結市集、演出及手作體驗課程 。（圖／記者許宥孺翻攝）

「2023駁二小夜埕」手作體驗課程選項豐富多元，高雄內門在地品牌「食好粿大富粿」推出春節限定紅龜粿「黃金富粿」，外皮以天然無添加的南瓜與糯米粉製成，內餡白豆沙加入玫瑰醬，招財又甜蜜，製作完成還可將粿模具帶回家。

另外還有高雄在地「輝嚐香狀元糕」，帶大家動手製作鹹甜冷熱皆宜的古早味狀元糕，此外，鹹湯圓、大橘大利香氛蠟燭、立體春聯、蘋安客家釀、小兔子陶瓷盤繪DIY、茶占卜等體驗課程，好吃又好玩。

「2023駁二小夜埕—你要幾分甜」活動時間為初一至初七(1/22-1/28)下午2點至晚上10點，初八(1/29)下午2點至晚上9點。