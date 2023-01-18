春遊雲霧之鄉　阿禮部落頭目石板家屋廣場19日開幕

▲「2023春遊霧臺系列活動」19日在阿禮部落頭目石板家屋廣場開幕 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣霧臺鄉公所主辦「2023春遊霧臺系列活動」於1月19日在阿禮部落頭目石板家屋廣場開幕，從農曆春節至228連假推出部落特色遊程、市集等多元活動，歡迎遊客到有「雲霧之鄉」之稱的霧臺，欣賞夢幻細緻的自然景色及體驗魯凱族部落文化。

霧臺鄉為全台原住民地區第一個劃設「自然人文生態景觀區」的鄉鎮，範圍包括霧臺鄉大武、神山及阿禮部落，已推出可於「漫遊霧臺」官網預約的遊程包括：超熱門的大武部落哈尤溪遊程及神山部落神山瀑布遊程。

有雲端古國之稱、霧臺鄉海拔最高的阿禮部落將接續配合春遊活動，於1月20日至29日及228連假期間推出百年頭目石板家屋等定點導覽及部落特色市集活動，活動期間免預約，上午9時開放遊客入園、下午4時遊客離園、下午5時閉園，每人收費新臺幣100元。

因應出遊人潮，春遊期間霧臺鄉公所於1月24日（初三）至29日（初八）實施交通管制，每日上午9時30分至下午2時於谷川大橋叉路口進行車輛疏運管制，管制時間內除霧臺鄉民、公務車、哈尤溪遊程接駁車、已預約民宿及遊程者外，其餘車輛皆需至谷川部落停車轉搭接駁車，也提醒民眾，因阿禮部落無接駁車服務，欲至阿禮部落的遊客請避開管制時段。

今年因氣候溫暖，台24線沿途櫻花尚未綻放，但霧臺鄉之美不僅只在櫻花，除了開闊的自然景色，旅客還可於部落內體驗魯凱文化生活，並品嚐愛玉、小米甜甜圈等部落美食，歡迎民眾於春節期間，一同到霧臺遊玩，更多旅遊訊息請關注霧臺鄉公所臉書及屏東縣政府「屏東旅遊網」、「屏東go好玩」臉書，並歡迎下載「屏東go好玩」APP掌握第一手活動訊息。