迎史上最長年假！高雄捷運尖峰最短班距4min　除夕得等10分鐘

▲過年連續假期近了，各地出現返鄉人潮。（圖／記者邱顯燁攝）

記者許宥孺／高雄報導

今年春節連假是史上最長，為服務返鄉旅遊人潮，高雄捷運宣布，自20日(小年夜)起啟動疏運計畫，捷運尖峰時刻最短營運班距4分鐘，輕軌最短營運班距10分鐘，不過除夕(1/21)因旅客回家團聚，搭乘人數相對少，班距將調整為8-10分鐘。

今年春節假期共計10天，因應廣大訪高雄旅遊人潮，高雄捷運完成春節期間人力及運輸配置準備，另加強配置222名人員，支援協助車站人潮管控。

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▲高雄捷運公布春節疏運計畫。（圖／記者許宥孺攝）

高雄捷運公司指出，除夕(1/21)當日因旅客回家團聚，人數相對較少，班距將調整為8-10分鐘一班。

而大年初三(1/24)、初四(1/25)預估為民眾出遊熱點時段，且今年春節長達10日，高捷公司將於大年初三(1/24)至大年初八(1/29)期間，視人潮加密營運列車班距，尖峰時刻最短班距平均4分鐘。

高雄輕軌系統則於10天春節假期間，每天下午13:00至18:00期間營運班距調整為10分鐘，其他時段班距維持為15分鐘。

高捷公司表示，高雄捷運與輕軌系統串連高雄各大商圈及知名觀光景點，是旅遊走春交通最佳交通選擇，而高雄捷運也是全國多元支付最友善的捷運系統，春節期間盛邀全國民眾踴躍使用多元支付搭乘高捷，暢遊高雄。

另於1月20日起凡於捷運R10美麗島站商品館、R11高雄車站商品館、R16左營站旅遊諮詢處，不限金額消費即可免費獲得《輕軌少女隊與蜜柑站長》Happy兔gether春聯或可愛紅包袋不挑款一份，1月28日再加碼推出消費金額滿新台幣200元以上，即可獲贈「蜜柑站長財神兔造型提燈」乙組，數量有限送完為止。

▲春節期間至高捷消費滿額送蜜柑兔年小提燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲春節期間至高捷消費滿額送蜜柑兔年春聯。（圖／記者許宥孺翻攝）